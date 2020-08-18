ФССУ профинансировал изоляцию при коронавирусе более чем для 10 тысяч человек

С начала пандемии 10 609 работающих украинцев находились на самоизоляции под контролем для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Сумма компенсации утраченного за это время заработка от Фонда социального страхования Украины превысила 13 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда соцстрахования, передает БизнесЦензор.

Такая помощь финансируется ФССУ на основании больничного листа, выданного с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19 - 11".

Направление на оплачиваемую Фондом социального страхования Украины самоизоляцию под меднадзором осуществляет врач при контакте застрахованного лица с больным коронавирусной болезнью.

На период карантина открыть соответствующий листок нетрудоспособности возможно в дистанционном режиме - для этого работник телефону обратиться к своему семейному врачу.

Продолжительность самоизоляции под контролем в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения составляет 14 дней. Как и в общих случаях, больничный лист сначала выдается на пять дней с последующим продлением.

Сумма компенсации утраченного за этот период заработка составит 50% среднего дохода независимого от продолжительности страхового стажа и 100% - для медицинских работников.

ФССУ осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачиваются работодателем.