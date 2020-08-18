Крупнейший поставщик на Закарпатье предложил купить газ на зиму по летним ценам

"Закарпатгаз Сбыт" открыл подписку на второй сезон акции "Твоя энергонезависимость", с помощью которой потребители могут сэкономить средства, купив газ для отопительного сезона по акционным летним ценам.

Как сообщает пресс-служба компании, с 15 августа и до 30 сентября потребители могут зарезервировать для себя любой объем газа по акционной летней цене и использовать его с 1 октября текущего года по 31 марта 2021 года, передает БизнесЦензор.

Согласно условиям акции, воспользоваться предложением и пополнять зимний запас газа можно неограниченное количество раз в течение всего периода действия акционного предложения.

"В этом году участие в акции будет для потребителей очень актуальным, ведь с 1 августа был отменен механизм гарантированного снабжения газа населению по регулируемым ценам (ПСО). Отмена ПСО означает, что стоимость голубого топлива отныне будет формироваться по рыночным механизмам. "Твоя энергонезависимость" предлагает экономным украинцам "приготовить сани летом" и еще до начала отопительного сезона решить вопрос обеспечения своих домов природным газом", – отмечается в сообщении.

Стоимость газа для участников акции будет такой:

4,49 грн за кубометр – при заключении договора в период с 15 по 31 августа;

4,99 грн за кубометр – при заключении договора в период с 1 по 15 сентября;

5,49 грн за кубометр – при заключении договора в период с 16 сентября до 30 сентября.

В акционной цене не учтена стоимость услуги за доставку газа, которая оплачивается отдельно.

В компании напомнили, что в прошлом году стоимость голубого топлива для участников "Твоей энергонезависимости" составила 5,99 грн за кубометр.

Заключить договор на участие в акции можно по телефону Контакт-центра, в Центрах обслуживания клиентов или в отделении ООО "Закарпатгаз Сбыт".

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Напомним, в течение прошлого отопительного сезона в акции "Твоя энергонезависимость" в целом присоединилось более 50 000 украинцев, которые проинвестировали в создание собственного запаса газа в объеме более 60 млн кубометров. В Закарпатской области преимуществами акции "Твоя энергонезависимость" воспользовалось 1739 домохозяйств.

Потребители, которые не использовали в полном объеме предоплаченные объемы газа, получили возможность отложить зарезервированный ресурс на будущие периоды или вернуть сэкономленные средства на свои счета.



