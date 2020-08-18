Морские порты сократили количество обработанных судов за полгода на 7%

Морские порты Украины в январе-июле 2020 года сократили количество обработанных судов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3%, или на 493 судна - до 6216 судов.

Об этом свидетельствуют данные ГП "Администрация морских портов Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на Порты Украины.

В частности, Измаильский порт обработал 1557 судов, Николаевский - 971, Черноморский - 898, Одесский - 802, "Пивденный" - 718, Херсонский - 373, Мариупольский - 325, Ренийский - 221, специализированный морской порт (СМП) "Ольвия" - 166, Бердянский - 163, Белгород-Днестровский - 16, Усть-Дунайский - 5, Скадовский - 1.

В июле морские порты обработали 901 судно. В частности, Измаильский порт обработал 231 судно, Николаевский - 141, Одесский - 141, "Пивденный" - 100, Черноморский - 99, Мариупольский - 58, Херсонский - 57, Бердянский - 34, Ренийский - 20, СМП "Ольвия" - 16, Белгород-Днестровский - 2, Усть-Дунайский - 2.

По данным АМПУ, морские порты в июне обработали 763 судна, в мае - 851, в апреле - 910, в марте - 958 судов, в феврале - 875, в январе - 958.

По данным АМПУ, морские порты Украины в 2019 году увеличили количество обработанных судов по сравнению с 2018 годом на 1,7%, или на 196 судов - до 11 850 судов.