Премьеры Украины и Словакии согласовали возобновление работы аэропорта в Ужгороде

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Словакии Игорь Матович согласовали возобновление работы аэропорта "Ужгород".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Шмыгаля в Twitter, передает БизнесЦензор.

"Обсудили актуальные вопросы с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем. Сегодня дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта "Ужгород". Осталось подписать межправительственные соглашения", - написал Шмыгаль.

При этом глава украинского правительства поблагодарил Матовича и Словакию "за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины"

Как сообщалось, 10 июня Кабмин одобрил подписание соглашения со Словакией о работе международного аэропорта "Ужгород". Проектом акта, в частности, предлагается поручить министру инфраструктуры Владиславу Криклию подписать соглашение со Словакией об использовании ее воздушного пространства в связи с обслуживанием воздушного движения украинским провайдером аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" в международном аэропорту "Ужгород".

По данным МИД Украины, стороны планируют подписать соглашение в рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Словакию.

15 июля вопрос восстановления функционирования международного аэропорта "Ужгород" обсудили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии Иван Корчок.