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Зеленский пообещал главе ЕБРР бороться с коррупцией в "Укравтодоре"

Зеленский пообещал главе ЕБРР бороться с коррупцией в

Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с и. о. президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком обсудил предоставление кредитов на строительство дорог и разработку антикоррупционной программы в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, Зеленский и Ригтеринк договорились о подготовке Меморандума между Украиной и ЕБРР по внедрению ряда антикоррупционных мероприятий в государственных компаниях, реализующих совместные с банком проекты.

"В частности, Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) станет первым органом власти, в котором будет разработана и реализована комплексная программа, направленная на повышение качества и прозрачности управления проектами. Переговоры относительно старта этого пилотного проекта продолжались с апреля 2020 года", – отмечается в сообщении.

Собеседники также обсудили подготовку реализации нового совместного проекта между Украиной и ЕБРР.

Говоря о Национальной программе "Большое строительство", Зеленский подчеркнул приоритетность проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети" на общую сумму 900 млн евро (450 млн евро – привлечение средств Европейского инвестиционного банка, 450 млн евро – привлечение средств ЕБРР). В рамках проекта запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса общей протяженностью 300 км и строительство Северного обхода Львова. Подписание кредитного соглашения с ЕБРР запланировано на конец 2020 – начало 2021 года.

Читайте также: Польский суд отказался выпустить бывшего главу "Укравтодора" под залог

Напомним, 20 июля бывший министр транспорта Польши и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак был задержан польскими властями по подозрению в коррупции и организации преступной группировки. В тот же день НАБУ провело обыски по этому делу в компании Onur Group Ukraine.

Новака подозревают в вымогательстве в обмен на предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, в том числе за средства международных финансовых организаций, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений, на территории Польши.

По данным следствия, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и вынуждал подрядчиков "Укравтодора" пополнять их уставный капитал или покупать польские фирмы по завышенной стоимости.

Варшавский районный суд избрал меру пресечения для Новака и еще одного подозреваемого по этому делу в виде содержания под стражей сроком три месяца.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и.о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабмин Украины уволил Новака с должности.

Автор: 

дороги (1589) ЄБРР (781) Зеленський Володимир (2541) кредит (3345) ремонт (1500) Укравтодор (724)


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Топ коментарі
+4
Кому он только этого не обещал. Он уже Трампу заявил, что коррупции в Украине нет ещё в 2019.
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19.08.2020 10:01 Відповісти
+2
Смотри сюда.

https://censor.net.ua/news/3162886/my_uje_sovsem_drugie_lyudi_zelenskiyi_prokommentiroval_zayavleniya_trampa_o_korrumpirovannoyi_ukraine
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19.08.2020 14:01 Відповісти
+2
Обещать не мешки ворочать...Это мы можем...Это всегда пожалуйста..
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19.08.2020 17:06 Відповісти
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Кому он только этого не обещал. Он уже Трампу заявил, что коррупции в Украине нет ещё в 2019.
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19.08.2020 10:01 Відповісти
Ты присутствовал при этом разговоре?
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19.08.2020 12:53 Відповісти
Смотри сюда.

https://censor.net.ua/news/3162886/my_uje_sovsem_drugie_lyudi_zelenskiyi_prokommentiroval_zayavleniya_trampa_o_korrumpirovannoyi_ukraine
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19.08.2020 14:01 Відповісти
А вот побороть коррупцию он не обещал. Так что он опять выйдет никому ничего не должным. Правда, это не поможет. Аудит **** провести намерен. И очень настойчиво намерен.
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19.08.2020 11:00 Відповісти
Боюся, його корупція поборе. Хиленький зе для цієї боротьби.
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19.08.2020 11:52 Відповісти
Корупція його вже поборола
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19.08.2020 12:00 Відповісти
То что в стране нет коррупции это правда. Дело в том что ВСЯ наша экономика это коррупция от начала и до конца, является опорным хребтом нашей экономики и бороться с ней не то что невозможно, но и опасно т.к. рухнет все. Чтобы вывести страну из этого состояния нам нужен свой Ли Куан Ю, который очень быстро пересадит всех своих друзей, знакомых и т.д. чтобы не успели его "заказать". ИМХО Зе явно "не тянет" на эту роль. Нужен кто-то типа Смешко.
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19.08.2020 12:15 Відповісти
Вот прям щас начнет, бидося.
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19.08.2020 12:26 Відповісти
Взяти під особистий контроль. Тоді в рази більше красти стануть, раз президент в долі)
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19.08.2020 13:14 Відповісти
НЕУЖЕЛИ?
Зеленский назначил уполномоченной АМКУ жену спонсора своей предвыборной кампании
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19.08.2020 13:54 Відповісти
Он уже надоел. Пора националиста сделать президентом! Нужно вообще сделать так, чтобы люди могли нанимать на работу президента и увольнять. И если тот никудышный менеджер, тогда он не будет тратить время народа 5 лет и народ просто на быстром референдуме онлайн голосует и для пенсионеров на почте установить места для голосования. Тогда эволюция страны будет происходить в ускоренном режиме и в цивилизованный способ, а не эти революции разрушительные для страны. Был бы такой инструмент у народа, как увольнение президента и отзыв депутата, то страна бы кучу бед избежала!
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19.08.2020 14:02 Відповісти
Да я согласен! я всегда говорю главное не выборы (хотя они тоже важны) главное механизмы контроля после выборов! Но проблема в том что такие механизмы по нашим законам может сделать токо власть!! Типа власть сама против себя должна создать механизмы, а с какого перепугу?! они понимаешь дорвались до власти а теперь сами себя будут ограничивать АГА ЩАЗЗЗ!!!

Как пример!!
Я устроился на работу меня неззя 5 лет уволить более того я сам себе назначаю размер зарплаты и премии и количество отпускных больничных и материальных помощей!! ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ КАК Я ПРИ ТАКИХ УСЛОВИЯХ БУДУ РАБОТАТЬ!!!
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19.08.2020 17:40 Відповісти
Обещать не мешки ворочать...Это мы можем...Это всегда пожалуйста..
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19.08.2020 17:06 Відповісти
Как ЗЕ выполняет то что обещал я думаю все уже в курсе!!
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19.08.2020 17:37 Відповісти
Чтобы побороть коррупцию в Укравтодоре эго надо разогнать нахрен, по другому никак
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20.08.2020 10:14 Відповісти

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