Зеленский пообещал главе ЕБРР бороться с коррупцией в "Укравтодоре"

Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с и. о. президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком обсудил предоставление кредитов на строительство дорог и разработку антикоррупционной программы в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, Зеленский и Ригтеринк договорились о подготовке Меморандума между Украиной и ЕБРР по внедрению ряда антикоррупционных мероприятий в государственных компаниях, реализующих совместные с банком проекты.

"В частности, Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) станет первым органом власти, в котором будет разработана и реализована комплексная программа, направленная на повышение качества и прозрачности управления проектами. Переговоры относительно старта этого пилотного проекта продолжались с апреля 2020 года", – отмечается в сообщении.

Собеседники также обсудили подготовку реализации нового совместного проекта между Украиной и ЕБРР.

Говоря о Национальной программе "Большое строительство", Зеленский подчеркнул приоритетность проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети" на общую сумму 900 млн евро (450 млн евро – привлечение средств Европейского инвестиционного банка, 450 млн евро – привлечение средств ЕБРР). В рамках проекта запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса общей протяженностью 300 км и строительство Северного обхода Львова. Подписание кредитного соглашения с ЕБРР запланировано на конец 2020 – начало 2021 года.

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Напомним, 20 июля бывший министр транспорта Польши и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак был задержан польскими властями по подозрению в коррупции и организации преступной группировки. В тот же день НАБУ провело обыски по этому делу в компании Onur Group Ukraine.

Новака подозревают в вымогательстве в обмен на предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, в том числе за средства международных финансовых организаций, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений, на территории Польши.

По данным следствия, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и вынуждал подрядчиков "Укравтодора" пополнять их уставный капитал или покупать польские фирмы по завышенной стоимости.

Варшавский районный суд избрал меру пресечения для Новака и еще одного подозреваемого по этому делу в виде содержания под стражей сроком три месяца.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и.о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабмин Украины уволил Новака с должности.