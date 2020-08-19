Зеленский пообещал главе ЕБРР бороться с коррупцией в "Укравтодоре"
Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с и. о. президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком обсудил предоставление кредитов на строительство дорог и разработку антикоррупционной программы в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.
Согласно сообщению, Зеленский и Ригтеринк договорились о подготовке Меморандума между Украиной и ЕБРР по внедрению ряда антикоррупционных мероприятий в государственных компаниях, реализующих совместные с банком проекты.
"В частности, Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) станет первым органом власти, в котором будет разработана и реализована комплексная программа, направленная на повышение качества и прозрачности управления проектами. Переговоры относительно старта этого пилотного проекта продолжались с апреля 2020 года", – отмечается в сообщении.
Собеседники также обсудили подготовку реализации нового совместного проекта между Украиной и ЕБРР.
Говоря о Национальной программе "Большое строительство", Зеленский подчеркнул приоритетность проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети" на общую сумму 900 млн евро (450 млн евро – привлечение средств Европейского инвестиционного банка, 450 млн евро – привлечение средств ЕБРР). В рамках проекта запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса общей протяженностью 300 км и строительство Северного обхода Львова. Подписание кредитного соглашения с ЕБРР запланировано на конец 2020 – начало 2021 года.
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Напомним, 20 июля бывший министр транспорта Польши и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак был задержан польскими властями по подозрению в коррупции и организации преступной группировки. В тот же день НАБУ провело обыски по этому делу в компании Onur Group Ukraine.
Новака подозревают в вымогательстве в обмен на предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, в том числе за средства международных финансовых организаций, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений, на территории Польши.
По данным следствия, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и вынуждал подрядчиков "Укравтодора" пополнять их уставный капитал или покупать польские фирмы по завышенной стоимости.
Варшавский районный суд избрал меру пресечения для Новака и еще одного подозреваемого по этому делу в виде содержания под стражей сроком три месяца.
Новак был назначен Кабинетом министров Украины и.о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабмин Украины уволил Новака с должности.
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https://censor.net.ua/news/3162886/my_uje_sovsem_drugie_lyudi_zelenskiyi_prokommentiroval_zayavleniya_trampa_o_korrumpirovannoyi_ukraine
Зеленский назначил уполномоченной АМКУ жену спонсора своей предвыборной кампании
Как пример!!
Я устроился на работу меня неззя 5 лет уволить более того я сам себе назначаю размер зарплаты и премии и количество отпускных больничных и материальных помощей!! ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ КАК Я ПРИ ТАКИХ УСЛОВИЯХ БУДУ РАБОТАТЬ!!!