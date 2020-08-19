"Укрнафта" продала нефть на аукционе с повышением цены впервые за 10 лет

ПАО "Укрнафта" продала на аукционе 18 августа 243,63 тыс. тонн сырья по средневзвешенной цене 8 868,95 грн за тонну (с НДС) или $36,8 за баррель (без НДС), что на $7,2 за баррель ниже, чем текущие августовские цены на нефть сорта Urals ($44/барр.) на мировых рынках.

Об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи" (УЭБ), передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Как следует из данных биржи, впервые с 2009 года нефть "Укрнафты" был продан не по стартовой цене. Итоговая цена продажи в среднем выше на 676,83 грн за тонну, чем установленная Аукционным комитетом стартовая цена 8 192,12 грн/т (с НДС) или $34/барр.

Кроме того, впервые нефть с западных и восточных месторождений компании была продана по разной цене – 8802,12 и 9022,12 грн/т соответственно.

По данным издания, это стало результатом диалога мажоритарного акционера НАК "Нафтогаз Украины" с единственным покупателем нефти "Укрнафты" и ее миноритарным акционером группой "Приват".

"Учитывая неожиданно низкую стартовую цену, одна или несколько компаний из группы "Нафтогаз" планировали принять участие в аукционе. Но мы не смогли получить согласование с головной компанией из-за необходимости одобрения подобных сделок не только с правлением, но с наблюдательным советом НАКА и наблюдательным советом "Укрнафты", – сообщил представитель нефтяного дивизиона "Нафтогаза".

По словам собеседника издания, с представителями "Привата" были проведены профилактические беседы и доведена недопустимость скупки сырья "Укрнафты" по цене ниже экспортного паритета, который, по расчетам дивизиона, исходя из августовских котировок для западноукраинской нефти составляет 8859 грн за тонну, для "восточной" – 9095 грн/т.

В то же время, несмотря на повышение итоговой цены, продажа нефти произошла по цене значительно ниже импортного паритета, который лежит в основе определения стартовой цены украинской нефти. По расчетам "Консалтинговой группы А-95", потери "Укрнафты" от продажи данного объема нефти могут составить 351,84 млн грн.

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Представитель "нефтяного" дивизиона "Нафтогаза" сообщил, что пока неизвестно, будет ли произведен обратный выкуп "Укрнафтой" данной нефти у покупателей с целью дальнейшей переработки на Кременчугском НПЗ.

Компания заявила о такой схеме работы по итогам июньского аукциона, когда нефть была продана всего по $18 за баррель, тогда как на мировом рынке ее стоимость составляла $41/барр. Тогда размер потерь оценивался в 1,3 млрд грн.

Спустя месяц "Укрнафта" заявила, что не понесла потерь, поскольку заключила договор продажи этой нефти на условиях обратного выкупа по цене, близкой к цене аукциона.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров.

"Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза – с 2,9 до 1,4 млн тонн, газа — в три раза, с 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По данным НАК "Нафтогаз Украины", в целом налоговый долг "Укрнафты" достигает 30 млрд грн.