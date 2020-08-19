Австралийская компания отказалась от работы с российским "Лукойлом" в Сенегале из-за санкций

Австралийская Woodside Petroleum воспользовалась преимущественным правом приобретения 40% доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на шельфе Республики Сенегал из-за санкций в отношении российской НК "Лукойл", которая хотела присоединиться к проекту.

Как сообщил главный исполнительный директор Woodside Питер Коулман, это приобретение устранит "потенциальную неопределенность насчет возможных санкций США против проекта Сангомар", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава компании добавил, что после завершения сделки с Cairn Energy компания планирует работать с оставшимися участниками RSSD, а также новыми партнерами для успешной реализации первого нефтяного проекта Сенегала.

По данным издания Africa Oil & Power, сейчас в RSSD участвуют Woodside (35%, оператор), шотландская Cairn Energy (40%), австралийская Far Ltd (15%) и сенегальская национальная нефтяная компания Petrosen (10%).

Новые партнеры могут войти в проект в течение года, так как Woodside рассматривает возможность уменьшения своей доли в Sangomar, отмечает издание. Одновременно Far Ltd ищет покупателя на свою долю, поскольку компании не удалось привлечь средства для финансирования своего участия.

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В конце июля российский "Лукойл" сообщил, что заключил соглашение с Cairn Energy о покупке ее доли в проекте за $300 млн. Кроме того, предусматривалась возможная выплата бонуса в адрес Cairn Energy в размере до $100 млн после начала добычи. Woodside реализует свое преимущественное право на таких же условиях.

Суммарная площадь блоков, входящих в проект, составляет 2212 кв. км. Блоки расположены на глубоководном шельфе Республики Сенегал в 80 км от берега. Глубина моря в районе блоков составляет 800-2175 м.

В пределах блоков открыто два месторождения: Sangomar и FAN. Извлекаемые запасы углеводородов месторождения Sangomar оцениваются около 500 млн б.н.э. Запуск месторождения планируется в 2023 году с проектным уровнем добычи нефти 5 млн тонн в год.

Напомним, "Лукойл" включен в американский список российских компаний, находящихся под санкциями, в которые включены операции с проектами глубоководной нефти.

Согласно решению США, под санкции попадают глубоководные проекты по разработке нефти, где российским компаниям, попавшим в санкционный список, принадлежит не менее 33%.