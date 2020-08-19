Суд закрыл дело против экс-министра Омеляна в связи с окончанием срока давности

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 18 августа удовлетворила ходатайство бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна и освободила последнего от уголовной ответственности по обвинению в декларировании недостоверной информации в связи с истечением сроков давности.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли еще 5 ноября 2019 года, а по второму – 30 марта, однако обвиняемый настаивал на продолжении судебного разбирательства, передает БизнесЦензор.

Уголовное производство в отношении обвиняемого поступило на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда 25 сентября 2019 года, Омеляна обвиняли в предоставлении в декларациях за 2015 и 2016 годы недостоверной информации на сумму 3,03 млн грн и 8,02 млн грн соответственно.

Сам Омелян пояснил, что обратился с ходатайством о закрытии дела, поскольку после возбуждения в его отношении второго дела о якобы незаконном снижении портовых сборов не может оплачивать работу двух адвокатов.

"Так как НАБУ было возбуждено против меня другое, второе, дело за "незаконное, совершенное со злым умыслом снижение на 20% портовых тарифов и сборов для морской отрасли с 2018 года" и открыт доступ к материалам этого дела 14 августа с целью дальнейшей передачи его в суд – я не буду иметь финансовой возможности оплачивать услуги адвокатов одновременно в двух судебных процессах", – написал экс-министр на своей странице в сети Facebook.

"Поскольку слушания по первому делу, согласно имеющейся практике, продолжалось бы еще минимум полгода – вчера, во время судебного заседания, я обратился с просьбой в суд закрыть первое дело в связи с завершением ее сроков, не признавая своей вины", – добавил Омелян.

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Как сообщалось, НАБУ и САП 19 июня сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну в совершении незаконных действий, вследствие которых госбюджет недополучил 30,5 млн грн.

По мнению следствия, бывший министр в декабре 2017 года издал приказ о сокращении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - есть доходной частью госбюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. В результате, согласно следствию, данное решение привело к непоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн.