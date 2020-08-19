Кабмин утвердил финплан аэропорта "Борисполь" с падением прибыли в 20 раз

Кабинет министров утвердил финансовый план международного аэропорта "Борисполь" на 2020 год с прогнозным показателем чистой прибыли в размере 54,7 млн грн, что в 20 раз меньше планового показателя чистой прибыли в финплане на 2019 год.

Соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании19 августа с доработкой в трехдневный срок относительно согласования со стратегией развития и инвестиционным планом предприятия, а также с принятием мер по взысканию дебиторской задолженности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий, принятие финплана поможет предприятию в получении кредитных линий на преодоление последствий пандемии COVID-19.

Согласно ему, чистый доход предприятия от реализации продукции, товаров и услуг на 2019 год запланирован в объеме 4,477 млрд грн (сокращение на 0,53% к плановому показателю на 2019 год), общий доход – 4,59 млрд грн (сокращение на 2%).

При этом капитальные инвестиции запланированы в размере 744,7 млн грн (сокращение в 3,34 раза к плановому показателю на 2019 год). Выплаты в бюджеты всех уровней запланированы в размере 900 млн грн.

Также в утвержденном финплане устанавливается норма оплаты труда для главы и членов набсовета, а также для главы и членов правления, которая на период карантина не может превышать 47,23 тыс. грн для одного лица.

Как сообщалось, финансовый план аэропорта "Борисполь" на 2019 год предусматривал получение чистой прибыли в размере 1,1 млрд грн, чистого дохода от реализации товаров и услуг в объеме 4,5 млрд грн, EBITDA – 2,303 млрд грн с рентабельностью 51,2%. Капинвестиции аэропорта в финплане на 2019 год предусматривались в размере 2,48 млрд грн.