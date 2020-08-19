Кабмин распределил 4 миллиарда поступлений от акциза на топливо между местными бюджетами

Кабинет министров на заседании в среду, 19 августа, внес изменения в Порядок зачисления акцизного налога на топливо в местные бюджеты в 2020 году, которыми утвердил зачисление части поступлений от акциза в бюджеты местного самоуправления во втором полугодии.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, принятие постановления позволит перечислить в местные бюджеты во втором полугодии около 4 млрд грн акцизного налога с горючего, передает БизнесЦензор.

По данным Минфина, по состоянию на 19 августана отдельном балансовом счете Казначейства накоплено 1,2 млрд грн акцизного налога с горючего, которые ожидают распределения между бюджетами органов местного самоуправления.

"Принятое решение позволит ежедневно в автоматическом режиме распределять часть – 13,44% акцизного налога с горючего между бюджетами органов местного самоуправления", – сказано в сообщении.

С этой целью для местных бюджетов устанавливаются доли, согласно которым акцизный налог будет зачисляться в них во втором полугодии 2020 года. Размер таких долей (согласно Бюджетному кодексу) был определен по данным регистраторов расчетных операций, исходя из фактических объемов горючего, реализованного субъектами хозяйствования розничной торговли на соответствующей территории в первом полугодии 2020 года.

В целом, по сравнению с первым полугодием 2020 года, размер соответствующих долей увеличится для более чем 1000 местных бюджетов.