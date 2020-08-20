На Ривненщине стартовала акция для покупки газа на зиму по летним ценам

"Ривнегаз Сбыт" открыл подписку на второй сезон акции "Твоя энергонезависимость", с помощью которой потребители могут сэкономить средства, купив газ для отопительного сезона по акционным летним ценам.

Как сообщает пресс-служба компании, с 15 августа и до 30 сентября украинцы могут зарезервировать для себя любой объем газа по акционной летней цене и использовать его с 1 октября текущего года по 31 марта 2021 года, передает БизнесЦензор.

Согласно условиям акции, воспользоваться предложением и пополнять зимний запас газа можно неограниченное количество раз в течение всего периода действия акции.

В компании подчеркнули, что в этом году участие в акции для потребителей особенно актуально, ведь с 1 августа был отменен механизм гарантированного снабжения газа населения по регулируемым ценам (ПСО).

"Отмена ПСО означает, что стоимость голубого топлива отныне будет формироваться рыночными механизмами. "Твоя энергонезависимость" предлагает экономным украинцам "приготовить сани летом" и еще до начала отопительного сезона решить вопрос обеспечения своих домов природным газом", – отмечается в сообщении.

Стоимость газа для участников акции будет такой:

4,49 грн за кубометр – при заключении договора в период с 15 по 31 августа;

4,99 грн за кубометр – при заключении договора в период с 1 по 15 сентября;

5,49 грн за кубометр – при заключении договора в период с 16 сентября до 30 сентября;

В акционной цене не учтена стоимость услуги за доставку газа, которая оплачивается отдельно.

Для сравнения, в прошлом году стоимость голубого топлива для участников "Твоей энергонезависимости" составляла 5,99 грн за кубометр.

Заключить договор на участие в акции можно по телефону Контакт-центра 067-01-01-104, в Центрах обслуживания клиентов или в отделениях "Ривнегаз Сбыт".

Напомним, в течение прошлого отопительного сезона к акции "Твоя энергонезависимость" в целом присоединилось более 50 000 украинцев, которые проинвестировали в создание собственного запаса газа в объеме более 60 млн кубометров. В Ривненской области преимуществами акции "Твоя энергонезависимость" воспользовалось 2050 домохозяйств.

Потребители, которые не использовали в полном объеме предоплаченные объемы газа, получили возможность отложить зарезервированные ресурсы на будущие периоды или вернуть сэкономленные средства на свои счета.

С информацией об акции можно ознакомиться на веб-сайте компании.