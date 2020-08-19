СНБО обнаружил подготовку масштабной кибератаки российских спецслужб на органы госвласти Украины

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружил активизацию хакерской группировки "Gamaredon", за которым стоят спецслужбы Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении СНБО, передает БизнесЦензор.

Специалисты НКЦК при СНБО Украины выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах.

Во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности, Службы безопасности Украины. Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения.

Специалисты НКЦК при СНБО Украины отмечают, что проведенный анализ вредоносных программ обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаки на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня независимости и во время подготовки к очередным местным выборам.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что все субъекты сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность в различных сферах, работают в постоянном режиме отслеживания, предупреждения и отражения кибератак.