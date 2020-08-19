"Укрэнерго" и "Энергоатом" начали испытания в рамках подготовки к интеграции ОЭС Украины в ENTSO-E

НЭК "Укрэнерго" и НАЭК "Энергоатом" 17 августа начали проведение испытаний систем возбуждения генераторов энергоблоков атомных электростанций.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

Такие тесты необходимы для выполнения Каталога мер Соглашения об условиях будущей интеграции ОЭС Украины в европейской континентальной сети ENTSO-Е по проверке соответствия работы генерации технологическим стандартам ENTSO-Е.

Предполагается, что испытания систем возбуждения генераторов будут проходить в два этапа. С 17 по 22 августа они пройдут на энергоблоке №2 Ривненской АЭС (системы возбуждения турбогенераторов №3 и №4) и энергоблоке №1 Запорожской АЭС, а в начале октября - на энергоблоках №1 и №3 Южно-Украинской АЭС.

18 августа завершились испытания систем возбуждения турбогенераторов второго энергоблока РАЭС. Тестирование проводились специалистами атомной станции совместно со специалистами "Укрэнерго", ДМСС Инжиниринг, JT Systems, TetraTech, EPRA, ЛьвовОРГРЭС и при поддержке USAID Energy Security Project, United States Energy Association (USEA).

Цель исследований - анализ устойчивости генераторов энергоблоков к возможным низкочастотного колебаний. Данные, полученные в результате тестов, будут использованы консорциумом операторов системы передачи ENTSO-E (EMС, MAVIR, PSE, SEPS, 50Hertz и Transelectrica) для создания совместной математической модели синхронной работы украинской и европейской энергосистем и проведения исследования статической и динамической устойчивости ОЭС Украины при параллельной работе с ENTSO-E.

Во исполнение этого пункта Каталога мер Соглашения об условиях будущей объединения энергосистемы Украины и континентальной Европы НЭК "Укрэнерго" подписала с Консорциумом сервисный контракт 12 сентября 2019 года.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года "Укрэнерго" провело исследование систем возбуждения генераторов и систем регулирования частоты и мощности 11 энергоблоков 8 электростанций (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС). Результаты тестов были признаны Консорциумом удовлетворительными и используются в создании общей модели синхронной работы.