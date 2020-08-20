Нацбанк удовлетворил заявки на все 5 миллиардов на аукционе своп процентной ставки

Национальный банк Украины (НБУ) на четвертом аукционе своп процентной ставки 19 августа удовлетворил семь заявок шести банков на весь объявленный объем тендера в 5 млрд грн по средневзвешенной ставке 6,5% годовых.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Согласно данным НБУ, общий объем поданных на аукцион заявок от шести банков составил 5,26 млрд грн. Предельная ставка по его итогам была установлена на уровне 6,5%, тогда как банки подавали заявки в диапазоне от 6% до 6,75% годовых.

Как сообщалось, на предыдущем аукционе своп процентной ставки 12 августа НБУ удовлетворил заявки пяти банков на всю предложенную сумму в 2 млрд грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5% годовых.

По итогам второго аукциона на своп процентной ставки 15 июля были удовлетворены заявки пяти банков на 410 млн грн, по итогам первого такого аукциона были удовлетворены заявки двух банков на 20 млн грн под 6,5%.

Нацбанк ожидает, что запуск процентного свопа снизит процентные риски банков и будет стимулировать кредитование.

Своп предполагает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона – плавающую процентную ставку. Последняя будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR). В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей. Таким образом, банки могут минимизировать свой процентный риск при кредитовании.