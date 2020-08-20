В Украине зафиксировано рекордное количество заболевших и умерших от коронавируса

По состоянию на утро четверга в Украине выявлено 2 134 заболевших за сутки Covid-19, что является новым антирекордом.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр уточнил, что при этом за сутки 704 человека выздоровели, 40 ранее заболевших умерли, что также является антирекордом с начала пандемии.

Степанов уточнил, что среди инфицированных за сутки 100 детей и 160 медработников, госпитализированы 407 человек.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (242), в Киеве (227), в Черновицкой (189), во Львовской (183), Ивано-Франковской (168) областях. Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 439 подозрений на заболевание Covid-19.

В целом количество инфицированных составило на утро четверга 98 537 человек, выздоровевших – 50 441, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 184 человека.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 45 912 человек, что на 1390 больше, чем днем ранее.

Как сообщалось, днем ранее, 19 августа был зафиксирован предыдущий антирекорд по количеству инфицированных за сутки – 1 967 человек, а также антирекорд по числу госпитализированных – 463 заболевших.

18 августа сообщалось о 1 616 новых случаях Covid-19, 17 августа – о 1 464 заболевших, 16 августа было 1 637 инфицированных, 15 августа –1 847 новых заразившихся за сутки.



