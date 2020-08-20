"Энергоатом" и "Укргидроэнерго" подписали меморандумы с малоизвестной фирмой на $1 миллиард

Государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" подписали меморандумы о сотрудничестве с представителями ООО "Н2" на общую сумму около $1 млрд.

Как сообщает пресс-служба "Энергоатома", первый документ предусматривает создание вблизи Запорожской АЭС вычислительного дата-центра, объем запланированных инвестиций в его строительство может достигать $700 млн, передает БизнесЦензор.

В свою очередь в пресс-службе "Укргидроэнерго" сообщили о подписании с ООО "Н2" меморандума о сотрудничестве в строительстве завода электролизного производства водорода в Украине, объем инвестиций в проект оценивается в 3000 млн евро.

Подписание документов состоялось в присутствии президента Владимира Зеленского во время его рабочей поездки в Запорожье, в ходе которой была представлена Стратегия развития региона до 2027 года.

Как сообщалось, ранее Зеленский провел встречу с инвесторами, которые намерены построить в Украине дата-центр, завод по производству водорода и ветроэлектростанцию.

Тогда пресс-служба президента сообщала, что вычислительный дата-центр мощностью 1 ГВт в Украине планирует построить компания Yom Capital Ltd, а проект электролизного производства водорода на 200 МВт на территории Запорожской области разрабатывает норвежская NBT.

Также на встрече присутствовал представитель проектной компании ООО "Н2".

Согласно госреестру юрлиц, ООО "Н2" с уставным капиталом 1 тыс. грн зерегистрировано в феврале 2020 года. Его бенефициаром через ЧАО "КУА "Славутич-Инвест" указан киевлянин Вадим Чижковский. Директором компании указан Андрей Жовнер, который также руководит ООО "Азовинвестпром", собственником которого в 2019 году стала компания "Ист Реньюебл Зофия Эйби" из группы норвежской NBT.

Yom Capital Ltd - кипрская компания, создана в 2017 году, ее возглавляет Волтер Комарек, который указывает среди направлений ее деятельности инвестирование в разработку защиты от Covid19 и биотехнологические компании. До этого Комарек занимался телекоммуникациями, новыми технологиями и блокчейн-стартапами, а в последнее время создает европейскую майнинговую ферму и технологический центр.

Напомним, в мае и.о. министра энергетики Ольге Буславец выступила с инициативой направить профицит электроэнергии от атомной генерации в Украине на майнинг криптовалюты. Для этого может быть построен дата-центр возле Запорожской АЭС.



Согласно сообщению пресс-службы Минэнерго, перед встречей с президентом и.о. министра Ольги Буславець провела переговоры сдиректором ООО "Н2" Андреем Жовнером и СЕО Yom Capital Ltd Уолтером Комареком.