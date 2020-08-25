Украина поднялась на 13 место в мире по производству стали, – Worldsteel

По итогам работы июля Украина сократила производство стали на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,75млн тонн, однако поднялась с 13-го на 12-е место в рейтинге 64 стран-основных мировых производителей этой продукции.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом в мире в июле зафиксировано падение выплавки стали к июлю-2019 в большинстве стран первой десятки, кроме Китая, Турции, Ирана и Бразилии. При этом наибольшее снижение выплавки стали зафиксировано в США – на 29,4%.

В первую десятку стран-производителей стали по итогам июля вошли Китай (93,36 млн тонн, рост на 9,1%), Индия (7,15 млн тонн, падение на 24,6%), Япония (6,05 млн тонн, падение на 27,9%), РФ (5,8 млн тонн, "минус" 5%), Южная Корея (5,53 млн тонн, "минус" 8,3%), США (5,24 млн тонн, падение на 29,4%), Турция (3,14 млн тонн, рост на 7,4%), Бразилия (2,59 млн тонн, рост на 3,5%), Германия (2,42 млн тонн, "минус" 24,7%) и Иран (2,34 млн тонн, рост на 14,4%).

Далее следуют Вьетнам (2,15 млн тонн, больше на 19,8%), Украина (1,75 млн тонн, снижение на 1,9%), Италия (1,75 млн тонн, падение на 11,2%) и Тайвань (КНР, 1,75 млн тонн, снижение на 6,8%), а также Мексика (1,15 млн тонн, "минус" 22,6%).

В целом в июле 64 страны произвели 152,7 млн тонн стали, что на 2,5% ниже, чем в июле 2019 года.

Всего за семь месяцев 2020 года 64 страны произвели 1,03 млрд тонн стали, что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, по данным Worldsteel, Украина в 2019 году произвела 20,8 млн тонн стали и заняла 13 место среди крупнейших производителей, тогда как в 2018 году в стране было произведено 21,1 млн тонн стали (также 13 место).



