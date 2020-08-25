Американская угольная компания Ахметова получила от властей США кредиты на $21 миллион, – СМИ

Угледобывающая компания украинского олигарха Рината Ахметова в США с более чем миллиардным годовым оборотом получила от властей страны кредиты на сумму $21 млн по правительственной программе поддержки малого бизнеса во время пандемии.

Об этом сообщила вашингтонская общественная организация "Проект надзора за правительством" (Project On Government Oversight, POGO), передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщила организация, это подтвердила сама упомянутая компания, United Coal Company, которая вместе с тремя своими дочерними компаниями имеет годовой доход, по оценкам, совокупно около $1,5 млрд. Они экспортируют добытый ими высококачественный уголь за пределы США для предприятий сталелитейной империи Ахметова.

По данным организации, сумма кредитов, которые получила компания, превышает сумму штрафов, которые ей выписали за нарушение норм безопасности и охраны здоровья работников.

С момента покупки компании холдингом Ахметова SCM 2009 года сумма таких штрафов более чем за 14 тысяч нарушений на ее шахтах достигла $13,4 млн (благодаря успешному обжаловании части штрафов в судах эта сумма была позднее уменьшена до $10 млн).

Компания Ахметова заявила, что еще до пандемии начала испытывать финансовые трудности, которые во время пандемии еще ухудшились.

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POGO отмечает, что формально она имела право на полученную поддержку: хотя упомянутые кредиты по правительственной программе Paycheck Protection Program предназначены для малого бизнеса, в угледобывающей отрасли пределом для признании бизнесом является 1250 работников. А все четыре компании Ахметова имеют чуть более тысячи.

Активисты напомнили, что по указанной программе получили дешевые кредиты и пять компаний, связанных с двумя другими украинскими олигархами, Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Но, в отличие от компаний Ахметова, Министерство юстиции США признало их подставными фиктивными компаниями, которые отмывали деньги, незаконно выведенные из украинского "Приватбанка", и добивается конфискации этих средств в гражданском иске.

Тем не менее, как отмечается в сообщении, и эти компании формально соответствуют критериям получения правительственных кредитов США, по ним также пока не было объявлено обвинения, которое могло бы исключить их из этой программы.