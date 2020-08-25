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Украина – больше не страна бедности и коррупции: Зеленский объявил о перезапуске бренда страны. ВИДЕО

Украина – больше не страна бедности и коррупции: Зеленский объявил о перезапуске бренда страны. ВИДЕО

В День независимости президент Владимир Зеленский объявил о начале масштабной информационной кампании по перезапуску бренда Украины Ukraine NOW.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский записал англоязычное видеообращение к мировому сообществу, "в котором рассказывает о новой украинской реальности", передает БизнесЦензор.

"В частности, Украина – больше не страна бедности и коррупции, как о ней говорили ранее. По словам президента, сейчас Украина – это новый технологический центр мира, житница Европы по наиболее плодородными землями, с огромным туристическим и инвестиционным потенциалом", – сказано в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в ролике Зеленский предаставляет миру "современную, молодую, мирную и гостеприимную Украину"

"Спешите, самая большая страна в Европе станет настоящим прорывом. Украина сейчас – это то, что мы можем создать вместе и вместе выиграть. Весь мир может достигать успехов с Украиной. Уже сейчас", – говорит президент.

В пресс-службе главы государства также пообещали, что в рамках кампании по перезапуску бренда Ukraine NOW свои видеообращения к международному сообществу также запишут звезды мирового уровня. Своими впечатлениями об Украине поделятся кинорежиссер Дэвид Линч, группа Kadebostany и многие другие.

"Кампания бренда Ukraine NOW покажет миру новую Украину с развивающейся экономикой и прогрессивным бизнесом, которая способна предложить множество интересных возможностей", – заявляют в пресс-службе Зеленского.

Автор: 

бренд (53) Зеленський Володимир (2505) корупція (469)


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Топ коментарі
+21
Шо евреи опять богаче станут?
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25.08.2020 09:04
+14
Значит украинцы массово едут заграницу на зароботки только потому, что не видели нового ЗЕвидосика об "успешной стране " ?
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25.08.2020 11:55
+13
Наркоман конченый
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25.08.2020 11:49
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Шо евреи опять богаче станут?
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25.08.2020 09:04 Відповісти
вот так, по указу № ХХХ *********** шмаркли - зебилы перестали быть бедными. Всем по 4000 евро зп - с 25 августа зелена шмаркля гарантирует))
ну а уровень коррупции.. где она?
Подумаешь - шмаркля друзей, родственников, любовников-любовниц на ВСЕ посты назначил.. так "это же не кумовья"(с)шмаркля))
Да и пофиг что расходы на 1 км строительства дорог выросли с 144 млн до 234 млн.грн.. так, маленький гешефт для друзей.. как и с 2700 вагона зерна (фигня - мышам тоже нужно кушать!) и подарками из госбюджета бене - только за половину 2019 года = на 83 млрд.грн...))
это "не коррупция", это конец эпохи бедности для друзей бени)
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25.08.2020 12:26 Відповісти
Тем не менее в начале года группа американских конгрессменов (Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо) посетила Украину, встретилась с Зеленским и 18.02.2020 года передала свои соображения в докладе от 18.02.2020 г. Комитету по вопросам внешних связей Сената США о результатах своего визита в Украину.
Доклад был достаточно положительный для Украины. Выводы и рекомендации о поддержке Украины так же содержались в 120-и страничном докладе поданном "THE RSC NATIONAL SECURITY STRATEGY" поданном в Сенат
исследовательским комитетом по национальной безопасности и иностранным делам.
Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении уровня сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышению уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки на чем настаивала часть членов Комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам (Committee on Homeland Security and Governmental Affairs).
Против этого активно выступало руководство национальной разведки США (Director of National Intelligence, DNI) и других спецслужб.
Суть противоречий состояла в выработке правильной и сбалансированной стратегии отношений США с нынешним руководством Украины в вопросах нарастающего противостояния с Россией.
Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.
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25.08.2020 13:05 Відповісти
Не евреи, а жи...ы
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25.08.2020 12:42 Відповісти
ви маєте на увазі жидів?
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25.08.2020 13:06 Відповісти
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25.08.2020 13:26 Відповісти
оманская шлюха...)
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25.08.2020 09:40 Відповісти
Це ж що таке? Хто хоче, може грабувати? Знову стягує якихось "зірок" на допомогу. А ти людей, які обробляють землю, у рожаями якої ти хвалишся, - запитав? Та їм твої напівголі "попригунчики" і даром не потрібні. А ти землю пропонуєш віддати.
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25.08.2020 09:46 Відповісти
"Приезжай ко мне в кишлак, будешь жирный как ишак"! Приезжайте, инвесторы, тут вас ждут бородатые няни и профессиональные рейдеры!
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25.08.2020 11:40 Відповісти
ну шо тут скажешь..шоумен..
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25.08.2020 11:46 Відповісти
Тепер це країна пабєдівшево клаунізма ! Урааааааа!Клоуни всєх стран обідіняйтесь!Зробимо їх разом!
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25.08.2020 11:47 Відповісти
Наркоман конченый
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25.08.2020 11:49 Відповісти
Бренд нынешней Украины ,сывочелый Гетьман.
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25.08.2020 11:50 Відповісти
Піпл хавает!
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25.08.2020 11:55 Відповісти
Значит украинцы массово едут заграницу на зароботки только потому, что не видели нового ЗЕвидосика об "успешной стране " ?
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25.08.2020 11:55 Відповісти
о, так ты, Вава, таким образом бедность и коррупцию победил?!
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25.08.2020 11:56 Відповісти
Ребята УКРАИНЦЫ! Никогда не голосуйте за личность. Даже такого уровня как Порох или Бандера.Только за идею! Идея украинства-НЕТ РАБСТВУ И РАБОЛЕПИЮ.
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25.08.2020 12:01 Відповісти
В бюллетне будут не личности, а идеи?
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25.08.2020 14:35 Відповісти
Армія, Мова, Віра - это идея!
Какая идея у зеленых - не подскажете?
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25.08.2020 14:47 Відповісти
Этих идей была масса, они все уже заезжены
"какая разница, как называется улица - лишь бы была освещена и асфальтирована"
"чтобы остановить войну, достаточно просто перестать стрелять"
"отныне никаких кортежей (мне хватит велосипеда)"

другое дело, что они дебильны в своей сути
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26.08.2020 23:18 Відповісти
Идиот.
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25.08.2020 12:05 Відповісти
Воно розуміє, що воно намололо? Таке можливе тільки під дією тяжких наркотиків.
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25.08.2020 12:17 Відповісти
Новый кокс завезли... Украина – больше не страна бедности и коррупции: Зеленский объявил о перезапуске бренда страны - Цензор.НЕТ 2431
Для слуг наріда уже закончилась эпоха бідності...,ура товарищи...

Нью Васюки всё ближе...
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25.08.2020 12:21 Відповісти
з/п ещё не повысили
а цены уже выросли месяц назад
не надо собирать раду на внеочередную сессию
просто поднимать два раза в году
не перед выборами
з/п должна повышаться на процент инфляции
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25.08.2020 12:21 Відповісти
Украина – больше не страна бедности и коррупции: Зеленский объявил о перезапуске бренда страны - Цензор.НЕТ 4474
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25.08.2020 12:46 Відповісти
Обьявляю Сомали страной передовых технологий и богатства ( Президент Сомали )
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25.08.2020 12:50 Відповісти
ты ж за него агитировал
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25.08.2020 13:06 Відповісти
Я ? Никогда . Я всегда агитировал за националистов типо Дроздова , Фарион . Хмару . Кошулинского .Мухарского . Ницой и тд . Но я против малоросов ПР , Пепса и ЗЕ . Для меня они малоросы все .но на свойей волне . У ЗЕ есть пару нормальных , у Пепса до половину состава .Но лидеры - чмошники .
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25.08.2020 13:39 Відповісти
ты, падло, перед вторым туром кого говнищем обливало в пользу зелёной сопли ?

во втором туре не было ни фарион, ни кошулинского.
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25.08.2020 13:43 Відповісти
Порохоботяра .Я до 14 года критиковал Пепу и всегда это делал и буду делать . Я обливал его тут с 2009 года , когда ты чмо еще не знало кто это такой . Я не сектант , я не влюбляюсь .если человек чмо . А Зеленского забери себе и сквиртуй на него .
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25.08.2020 16:04 Відповісти
и за шо ж ты его обливал в 2009 году ?

Твои единоверцы обливают его с сентября 2005 года, а ты шо-то припознился.

Кстати, я тут с 8 августа 2008 года, когда твоя косатая багиня обвиняла Грузию в развязывании войны.
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25.08.2020 16:42 Відповісти
Юльку тоже забери себе . я же сказал ,что мои люди это националисты ( нормальные , не тягнисрак ) Работали с Пепой близкие мне люди . мне хватило услышанного. а потом я просто смотрел . Опять напомню . я не сектант . если партиец , которому я симпатизирую накосячил .накосячит , то плевать я на него хотел .
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25.08.2020 17:20 Відповісти
националисты в Украине - это Порошенко, Турчинов, Яценюк и Гройсман.

а оте твои опереточные Фарионы - это исключительно для картинки кацапского телевизора
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25.08.2020 17:37 Відповісти
пепа . кур попка . кроль и гнойсман - комсомольцы . коммунисты . воры .
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25.08.2020 17:48 Відповісти
Кошулинский - комсомолец с 1983 года.

Порошенко никогда коммунистом не был. Так что в плане коммунизации Порошенко и Кошулинский одинаковы.

Гройсман не то, шо коммунистом, он даже комсомольцем не был. Мало того, он даже пионером не был в силу возраста.

Яценюк пионером побыть успел, а вот комсомольцем не был.

Турчинов - единственный, который в силу возраста был номенклатурной комсой.
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25.08.2020 18:16 Відповісти
Ну, ЗЕянелох клинический дегенерат ( у евреев 95% кровосмешение), что с него возьмешь. К тому же ДУРАК круглый и это навсегда. Даже лоботомия не поможет, а мозги пересаживат еще не умеют, даже на его исторической родине. Я бы его заспиртовал и выставлял бы в медицинском музее как образец дегенеративной личности.
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25.08.2020 12:51 Відповісти
поменьше читайте Климова , никакого кровосмешения у евреев нет
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25.08.2020 17:22 Відповісти
Яка дурість, що він плете, знову під дозую. Таке враження, коли він виступає, завжди під дією наркоти.
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25.08.2020 12:51 Відповісти
ВАва, це ти кому локшину на вуха вішаєш?
Іноземці довіряють не твоїм популістьським побрехенькам, а фактам, які свідчать, що корупція в Україні розцвіла в "турборежимі". І саме ти про це попіклувався. На всі державні посади призначені не професіонали, а бізнеспартнери, друзі дитинства, 95 квартал та їх родичі.
Судову владу кришує риг портнов.
А про подолання бідності ... , це ти про себе, коломойського з олігархами, "слуг урода" та ваших рідних та близьких?
ВАва, до кого заклик? Китай, парашка?
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25.08.2020 12:52 Відповісти
Народ, вы че не врубаетесь, что он делает? "Спешите, самая большая страна, житница Европы с ******* плодородными землями..." Этот опарыш Коломойскогоъ, как базарный торгаш выставил Украинские земли на продажу. Или шо зря он в турбо режиме пропихивал закон о рынке земли с такими невыгодными для Украины и её безопасности условиями.
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25.08.2020 12:59 Відповісти
Украина – больше не страна бедности и коррупции: Зеленский объявил о перезапуске бренда страны - Цензор.НЕТ 1320Украина – больше не страна бедности и коррупции: Зеленский объявил о перезапуске бренда страны - Цензор.НЕТ 9256
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25.08.2020 13:01 Відповісти
Украина – больше не страна бедности и коррупции: Зеленский объявил о перезапуске бренда страны - Цензор.НЕТ 5002
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25.08.2020 13:03 Відповісти
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25.08.2020 13:40 Відповісти
Украина – больше не страна бедности и коррупции: Зеленский объявил о перезапуске бренда страны - Цензор.НЕТ 2597
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25.08.2020 14:10 Відповісти
https://www.facebook.com/100006894106214/posts/2750292111877232/
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25.08.2020 13:04 Відповісти
прибирати треба цього ідіота від влади; таке лайно гидко і читати, і слухати, і бачити
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25.08.2020 13:08 Відповісти
бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада бабада
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25.08.2020 13:13 Відповісти
....рабочая! 😂
+ 100 !!!!
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25.08.2020 13:34 Відповісти
зеленим лайном землю плодороднішою не зробиш
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25.08.2020 13:16 Відповісти
ой не кажіть!
в посадках абрикоси гарно вродять.... 😂
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25.08.2020 13:36 Відповісти
особливо після того, як там малоросов прикопують
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25.08.2020 13:59 Відповісти
Украина - больше не страна бедности и коррупции: Зеленский объявил...
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1036904.msg22483170#msg22483170 КАК МЫ УЗНАЕМ, ЧТО ЗЕ ПОБЕДИЛ КОРРУПЦИЮ?
Сможет ли простой человек (такой как я например) прочувствовать победу над коррупцией? Сейчас народ очень страдает от коррупции и Зе как тот былинный богатырь победит дракона. Я в этом не сомневаюсь. Но как это будет выглядеть?

А дуже просто: дивишся, а її (корупції) вже нема! В тілівізорі оголосили!
Достатньо всі канали націоналізувати і поставити правильних журналістів
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25.08.2020 13:18 Відповісти
Навіщо націоналізовувати?
Догоджай олігархам і будеш цяцею на їхніх каналах.
Що Зєля і робить.
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25.08.2020 14:38 Відповісти
Его что сильно уронили?
Совсем головой поехал
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25.08.2020 13:33 Відповісти
Может полез на поезд поцеловаться со Смердючкой и навернулся оттуда
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25.08.2020 13:53 Відповісти
он такой и был
бачили очи шо купували
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26.08.2020 00:12 Відповісти
95 квартал вже по всій Україні. На всіх посадах євреї,значить брехня скрізь.
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25.08.2020 13:37 Відповісти
95 кагал
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25.08.2020 14:49 Відповісти
Ну, розсмішив. На те й блазень. Корупція та бідність зникнуть по указу зеленої соплі. Отакої.
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25.08.2020 13:39 Відповісти
видосик продакшн..........
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25.08.2020 13:41 Відповісти
"Украина - больше не страна бедности и коррупции"

Шо уже, или я что-то проспал?
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25.08.2020 13:56 Відповісти
может он просто тексты перепутал ? может это из новогоднего поздравления с 2021г ?
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25.08.2020 14:43 Відповісти
здравствуйвоваНОВЫЙГОД !!!
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25.08.2020 15:02 Відповісти
Да...,лохи вже розбагатіли...
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25.08.2020 16:03 Відповісти
Он живет в своем туманном мире...
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25.08.2020 14:11 Відповісти
Дурманном мире...
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25.08.2020 14:50 Відповісти
видосики не для инвесторов снимаются, они снимаются для лохтората.
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26.08.2020 00:10 Відповісти
куражаться маланци
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25.08.2020 14:13 Відповісти
Відберіть у нього оті "папироски",бо геть з глузду з"їхав ! Він думає,шо вся країна живе у його офшорах....ЗЕбіл !
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25.08.2020 14:27 Відповісти
Ну наконец-то! Как мы раньше до этого не додумались! Оказывается все очень просто - нужно было только вывеску сменить! Конгениально! Как сказал бы Остап Бендер. А может все-таки перестать воровать и попробовать работать, как американцы, при достойной зарплате. А вдруг получится; мы ведь даже не пробовали.
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25.08.2020 14:28 Відповісти
Незаметно все меняется, кроме украинской власти, которая мастерски освоила трюки с «переодеванием в воздухе» и накопила огромный опыт манипулирования страной.

В 2020 году официальное празднование Дня Независимости в Киеве - морали у власти всё меньше. Ну, не любит президент Украины зеленский, ни политики, ни реформы- это тяжелая и неблагодарная работа. Зато ему хорошо удаются шоу и хеппенинги.
Пока ему нечем похвастаться - остается только мечтать и ждать " приз котлетку" за "труды".
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25.08.2020 14:34 Відповісти
самое страшное для любой страны , нищие мозги президента
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25.08.2020 14:36 Відповісти
Итак, во вторник состоялось внеочередное заседание Рады. Зачем зеленскому надо было его проводить, когда украинцы ещё в отпусках и не особо отошли от празднования Дня независимости, поэтому не особо следят за информпространством?
Ответ банален: на кону стоял хороший гешефт лично для Зеленского.
Ведь, прикрываясь повышением минимальной зарплаты ( что никто из украинцев не ощутит), монокоалиция подтащила через Раду:
1) Ратификацию кредитного соглашения с ЕС на 1,2 млрд евро
2) Ратификацию кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банком, чтобы взять 500 млн евро на строительство дорог.
В целом зеленский получил 1,7 млрд евро кредитных денег, которые украдёт власть из бюджета. А вернём потом все мы со своих налогов.
Неплохой гешефт?

Дмитрий Корнейчук
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25.08.2020 14:44 Відповісти
Да Украина уже не бедная, потому, что власть не занимается коррупцией, а как же то что долги государства растут , а мин. пенсии нет, как были 50 евро, так и остались,на которую живут 50% пенсионеров в отличии скажем Польши где мин.пенсия 230 евро и живут на нее только 15%,а остальные получают среднюю 400 евро при одинаковых с Украиной ценах, а что финансирование медицины, образования улучшилось? , глядишь все медики уедут из Украины , куда уходят тогда кредиты, бюджет?, на самые высокие в мире % по кредирам- в среднем 12,5% в твердой валюте,разрушая экономику, на откаты за дороги по завышенным ценам в которые должен инвестировать приватный бизнес, а не бюджет, на выплату олигархам за Зе э/э дороже европейской в три раза, когда во всем мире цена от конкуренции дешевле, так еще налоги в бюддет поступают,а не из бюджета крадут, да схем много можно придумать , что бы выкачивать деньги, сырье, технологии из страны не создавая прибыль от производства ума много не надо.
А так ролик красочный на то он предвыборный, рекламный, что бы население "разводить" на выборах, а потом грабить, так еще "няня" призывает к этому иностранных грабителей, прошу прощения инвесторов, а своих инвесторов кинули 13 тыс.семей без квартир оставили.
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25.08.2020 15:01 Відповісти
перестаньте называть лохов, которые покупают котлован за предоплату - инвесторами.
Инвестор - это когда ты вкладываешь деньги в бизнес и собираешься вернуть их через Н лет. А зубожилы семьи, несущие предоплату за непостроенное жильё в надежде съекономить копейку - это лохи.
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26.08.2020 00:07 Відповісти
Да в стране где власть безответственна,безкультурна,компродорская, а потому нередко вредительская и она такой становится после очередных выборов ,и исправить , переизберая по истечению скажем 1 года ни разу нельзя было, а тем более привлеч к ответственности, когда все ясно, что власть заувалированно работает на себя,расходуя гос.средства ,корумпиррованна и развития в стране уже не будет: финансирует из бюджета то что не свойственно бюджету,деньги идут не на народ, как в случае с фондом короновируса так еще через не пупличные "свои" не открытые, не публичные комерческие структуры,потому, что выборы проводят раз в 5 лет, а не раз в 2 года как скажем в США где проводят выборы половины конгресса, а за 5 лет полной безответственности и безконтрольнрсти можно страну продать за кредиты, которые распилила власть и будет народ получать нищенскую зарплату, а не дивиденды с гос.ресурсов и природных богатсв, потому и вышвыривают с рынка недвижимости застройщиков, кто не отстегивает, а на их месте работают "свои" застройщики.И так будет постоянно пока власть будет безответственна перед народом.
В Европе например так высроенна система, что там невозможно кинуть клиента,было бы желание, потому, что власть там заинтерисованна в благосостоянии народа, она получает с этого вознаграждение,а не крадет подрывая экономику, так сказать воруют с убытков и переизберается если есть причины.
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26.08.2020 14:45 Відповісти
Дайте ему селедки (с)
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25.08.2020 17:14 Відповісти
що він палить???
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25.08.2020 21:35 Відповісти
Мы теперь страна победившего зебилизма.
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25.08.2020 23:41 Відповісти
Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет.

Не.

Не знает мудрости ********** ютуба.
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26.08.2020 00:03 Відповісти

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