Украина – больше не страна бедности и коррупции: Зеленский объявил о перезапуске бренда страны. ВИДЕО
В День независимости президент Владимир Зеленский объявил о начале масштабной информационной кампании по перезапуску бренда Украины Ukraine NOW.
Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский записал англоязычное видеообращение к мировому сообществу, "в котором рассказывает о новой украинской реальности", передает БизнесЦензор.
"В частности, Украина – больше не страна бедности и коррупции, как о ней говорили ранее. По словам президента, сейчас Украина – это новый технологический центр мира, житница Европы по наиболее плодородными землями, с огромным туристическим и инвестиционным потенциалом", – сказано в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что в ролике Зеленский предаставляет миру "современную, молодую, мирную и гостеприимную Украину"
"Спешите, самая большая страна в Европе станет настоящим прорывом. Украина сейчас – это то, что мы можем создать вместе и вместе выиграть. Весь мир может достигать успехов с Украиной. Уже сейчас", – говорит президент.
В пресс-службе главы государства также пообещали, что в рамках кампании по перезапуску бренда Ukraine NOW свои видеообращения к международному сообществу также запишут звезды мирового уровня. Своими впечатлениями об Украине поделятся кинорежиссер Дэвид Линч, группа Kadebostany и многие другие.
"Кампания бренда Ukraine NOW покажет миру новую Украину с развивающейся экономикой и прогрессивным бизнесом, которая способна предложить множество интересных возможностей", – заявляют в пресс-службе Зеленского.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну а уровень коррупции.. где она?
Подумаешь - шмаркля друзей, родственников, любовников-любовниц на ВСЕ посты назначил.. так "это же не кумовья"(с)шмаркля))
Да и пофиг что расходы на 1 км строительства дорог выросли с 144 млн до 234 млн.грн.. так, маленький гешефт для друзей.. как и с 2700 вагона зерна (фигня - мышам тоже нужно кушать!) и подарками из госбюджета бене - только за половину 2019 года = на 83 млрд.грн...))
это "не коррупция", это конец эпохи бедности для друзей бени)
Доклад был достаточно положительный для Украины. Выводы и рекомендации о поддержке Украины так же содержались в 120-и страничном докладе поданном "THE RSC NATIONAL SECURITY STRATEGY" поданном в Сенат
исследовательским комитетом по национальной безопасности и иностранным делам.
Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении уровня сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышению уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки на чем настаивала часть членов Комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам (Committee on Homeland Security and Governmental Affairs).
Против этого активно выступало руководство национальной разведки США (Director of National Intelligence, DNI) и других спецслужб.
Суть противоречий состояла в выработке правильной и сбалансированной стратегии отношений США с нынешним руководством Украины в вопросах нарастающего противостояния с Россией.
Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.
Какая идея у зеленых - не подскажете?
"какая разница, как называется улица - лишь бы была освещена и асфальтирована"
"чтобы остановить войну, достаточно просто перестать стрелять"
"отныне никаких кортежей (мне хватит велосипеда)"
другое дело, что они дебильны в своей сути
Для слуг наріда уже закончилась эпоха бідності...,ура товарищи...
Нью Васюки всё ближе...
а цены уже выросли месяц назад
не надо собирать раду на внеочередную сессию
просто поднимать два раза в году
не перед выборами
з/п должна повышаться на процент инфляции
во втором туре не было ни фарион, ни кошулинского.
Твои единоверцы обливают его с сентября 2005 года, а ты шо-то припознился.
Кстати, я тут с 8 августа 2008 года, когда твоя косатая багиня обвиняла Грузию в развязывании войны.
а оте твои опереточные Фарионы - это исключительно для картинки кацапского телевизора
Порошенко никогда коммунистом не был. Так что в плане коммунизации Порошенко и Кошулинский одинаковы.
Гройсман не то, шо коммунистом, он даже комсомольцем не был. Мало того, он даже пионером не был в силу возраста.
Яценюк пионером побыть успел, а вот комсомольцем не был.
Турчинов - единственный, который в силу возраста был номенклатурной комсой.
Іноземці довіряють не твоїм популістьським побрехенькам, а фактам, які свідчать, що корупція в Україні розцвіла в "турборежимі". І саме ти про це попіклувався. На всі державні посади призначені не професіонали, а бізнеспартнери, друзі дитинства, 95 квартал та їх родичі.
Судову владу кришує риг портнов.
А про подолання бідності ... , це ти про себе, коломойського з олігархами, "слуг урода" та ваших рідних та близьких?
ВАва, до кого заклик? Китай, парашка?
+ 100 !!!!
в посадках абрикоси гарно вродять.... 😂
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1036904.msg22483170#msg22483170 КАК МЫ УЗНАЕМ, ЧТО ЗЕ ПОБЕДИЛ КОРРУПЦИЮ?
Сможет ли простой человек (такой как я например) прочувствовать победу над коррупцией? Сейчас народ очень страдает от коррупции и Зе как тот былинный богатырь победит дракона. Я в этом не сомневаюсь. Но как это будет выглядеть?
А дуже просто: дивишся, а її (корупції) вже нема! В тілівізорі оголосили!
Достатньо всі канали націоналізувати і поставити правильних журналістів
Догоджай олігархам і будеш цяцею на їхніх каналах.
Що Зєля і робить.
Совсем головой поехал
бачили очи шо купували
Шо уже, или я что-то проспал?
В 2020 году официальное празднование Дня Независимости в Киеве - морали у власти всё меньше. Ну, не любит президент Украины зеленский, ни политики, ни реформы- это тяжелая и неблагодарная работа. Зато ему хорошо удаются шоу и хеппенинги.
Пока ему нечем похвастаться - остается только мечтать и ждать " приз котлетку" за "труды".
Ответ банален: на кону стоял хороший гешефт лично для Зеленского.
Ведь, прикрываясь повышением минимальной зарплаты ( что никто из украинцев не ощутит), монокоалиция подтащила через Раду:
1) Ратификацию кредитного соглашения с ЕС на 1,2 млрд евро
2) Ратификацию кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банком, чтобы взять 500 млн евро на строительство дорог.
В целом зеленский получил 1,7 млрд евро кредитных денег, которые украдёт власть из бюджета. А вернём потом все мы со своих налогов.
Неплохой гешефт?
Дмитрий Корнейчук
А так ролик красочный на то он предвыборный, рекламный, что бы население "разводить" на выборах, а потом грабить, так еще "няня" призывает к этому иностранных грабителей, прошу прощения инвесторов, а своих инвесторов кинули 13 тыс.семей без квартир оставили.
Инвестор - это когда ты вкладываешь деньги в бизнес и собираешься вернуть их через Н лет. А зубожилы семьи, несущие предоплату за непостроенное жильё в надежде съекономить копейку - это лохи.
В Европе например так высроенна система, что там невозможно кинуть клиента,было бы желание, потому, что власть там заинтерисованна в благосостоянии народа, она получает с этого вознаграждение,а не крадет подрывая экономику, так сказать воруют с убытков и переизберается если есть причины.
Не.
Не знает мудрости ********** ютуба.