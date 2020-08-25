Украина – больше не страна бедности и коррупции: Зеленский объявил о перезапуске бренда страны. ВИДЕО

В День независимости президент Владимир Зеленский объявил о начале масштабной информационной кампании по перезапуску бренда Украины Ukraine NOW.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский записал англоязычное видеообращение к мировому сообществу, "в котором рассказывает о новой украинской реальности", передает БизнесЦензор.

"В частности, Украина – больше не страна бедности и коррупции, как о ней говорили ранее. По словам президента, сейчас Украина – это новый технологический центр мира, житница Европы по наиболее плодородными землями, с огромным туристическим и инвестиционным потенциалом", – сказано в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в ролике Зеленский предаставляет миру "современную, молодую, мирную и гостеприимную Украину"

"Спешите, самая большая страна в Европе станет настоящим прорывом. Украина сейчас – это то, что мы можем создать вместе и вместе выиграть. Весь мир может достигать успехов с Украиной. Уже сейчас", – говорит президент.

В пресс-службе главы государства также пообещали, что в рамках кампании по перезапуску бренда Ukraine NOW свои видеообращения к международному сообществу также запишут звезды мирового уровня. Своими впечатлениями об Украине поделятся кинорежиссер Дэвид Линч, группа Kadebostany и многие другие.

"Кампания бренда Ukraine NOW покажет миру новую Украину с развивающейся экономикой и прогрессивным бизнесом, которая способна предложить множество интересных возможностей", – заявляют в пресс-службе Зеленского.