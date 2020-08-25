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"Укравтодор" потратит 760 миллионов на ремонт дороги к границе с Россией

Служба автомобильных дорог в Луганской области заключила договор с ООО "Ростдорстрой" на текущий средний ремонт автомобильной дороги госзначения на участке от контрольно-пропускного пункта "Демино-Александровка" на границе с РФ в направлении Сватово-Лисичанск-Луганск з 759 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Конкурентом "Ростдорстроя" на тендере была только одна компания – "Славдорстрой". Последняя предложила цену на 30 млн ниже, чем у победителя, но ее предложение заказчик отклонил уже после проведения торгов из-за того, что компания не обнародовала документов, подтверждающих отсутствие оснований отклонить ее предложение. В результате экономия для государства на этом тендере составила незначительный 1%.

Владельцем ООО "Славдорстрой" является прописанный в Донецке Сергей Сухой. Директор компании – Олег Воронов, ранее он работал в дочернем предприятии "Донецкий облавтодор" ПО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины".

ООО "Ростдорстрой" входит в группу бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова. Его бенефициарами через фирму "Оттема" (Венгрия) значатся Евгений Коновалов и Юрий Шумахер – депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Труханова.

Автор: 

дороги (1569) ремонт (1471) тендер (2157) Укравтодор (724) Prozorro (1743) Луганська область (200)


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