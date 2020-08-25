Крупнейшие компании мира сократят выплату дивидендов из-за коронавируса на $400 миллиардов

Коронавирусный кризис вынудит крупнейшие компании мира сократить дивидендные выплаты в этом году на 17-23%, или на сумму, которая может достигнуть $400 млрд.

Об этом свидетельствует новый отчет глобальной группы по управлению активами Janus Henderson, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Согласно подсчетам аналитиков компании, глобальные дивидендные выплаты упали на $108 млрд до $382 млрд во втором квартале, что равнозначно снижению на 22% в годовом исчислении. Это будет самым худшим показателем по крайней мере с 2009 года.

По данным отчета, выплаты снизились во всех регионах, за исключением Северной Америки, где устойчивыми оказались показатели Канады.

Во всем мире дивиденды сократили 27% компаний, в то время как в Европе, в наибольшей степени затронутой этой проблемой, дивиденды снизили более половины компаний, а две трети – отказались от выплат.

"В 2020 году будет достигнут худший результат для глобальных дивидендов со времен глобального финансового кризиса. Теперь мы ожидаем, что в лучшем случае базовые глобальные дивиденды упадут на 17%, составив $1,18 триллиона... В нашем худшем сценарии выплаты упадут на 23% до $1,10 триллиона", – говорится в отчете Janus Henderson.