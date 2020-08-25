Власти Испании запретили массовые собрания в ожидании второй волны коронавируса

Из-за существенного увеличения суточного количества заражений коронавирусом власти Испании решили ужесточить ограничительные меры.

В частности, в Каталонии введен запрет собираться группами более десяти человек, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

В регионе Мурсия отныне запрещается встречаться в количестве более шести человек, если люди не живут в одном домохозяйстве.

В столице Испании городские власти попросили жителей избегать любых социальных контактов, которые не являются необходимыми.

Власти на Балеарских островах и на популярном курортном острове Майорка предупредили, что приближается вторая волна коронавируса.

Ожидается, что с началом нового учебного года и возвращением многих работников из отпусков ситуация ухудшится еще больше. Многие родители переживают, что случаи инфицирования в школах могут провоцировать введение карантина для детей и их родных.

"Ситуация уже не стабильна, цифры постоянно увеличиваются", - заявил глава каталонского правительства Ким Торра.

Он также заявил, что число учеников в каталонских классах должно быть уменьшено. Кроме того, в учебных заведениях должны провести 500 тыс. тестов на коронавирус.

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Как отмечается, количество инфицированных коронавирусом в Испании в последнее время существенно возрастает. За последние несколько дней было выявлено более трех тысяч новых случая заражения.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), по состоянию на 24 августа в Испании коронавирусом заразились более 386 тыс. человек, умерли от COVID-19 28,8 тыс. человек.