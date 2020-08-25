Количество новых случаев коронавируса сократилось до 1 658 за сутки, – СНБО

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 658 новых заболевших Covid-19, при этом 346 человек выздоровели, 25 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает БизнесЦензор.

Больше всего новых случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой (204), Ивано-Франковской (179), Тернопольской (158), Львовской (136) областях и в Киеве (130).

В целом количество инфицированных составило на утро вторника 108 415 человек, выздоровевших – 52 870, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 318 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 53 227 человек, что на 1 287 больше, чем днем ранее.

Как сообщалось, днем ранее, 24 августа, было выявлено 1 799 заболевших, 23 августа сообщалось о 1 987 инфицированных за сутки Covid-19, 22 августа был зафиксирован абсолютный антирекорд – 2 328 инфицированных за сутки, 21 августа было 2 106 заболевших, 20 августа – 2134.





