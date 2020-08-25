Минздрав предложил упросить закупку вакцин от гриппа и тестов на коронавирус

Министерство здравоохранения вынесет на заседание Кабинета министров проект постановления об упрощенной процедуре закупок некоторых лекарственных средств, вакцин от гриппа и ИФА-тестов.

Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На этой неделе на рассмотрение Кабмина будет внесен проект постановления относительно включения в перечень товаров и услуг, закупаемых по упрощенной процедуре, дополнительных лексредств, вакцин от гриппа и ИФА-тестов",– сказала замглавы Минздрава.

Она уточнила, что в этот перечень также планируется включить услуги подвода кислорода к койкам в медучреждениях для пациентов с COVID-19.

"Также основным требованием является доведение кислородных точек до 80% коек в медучреждениях. Это очень важное требование, ведь по статистике 80% пациентов с коронавирусной болезнью нуждаются в кислородной поддержке. Чтобы помочь медучреждениям организовать подвод к койкам и увеличить мощности кислородных станций нам необходимо внести в постановление Кабмина изменения, чтобы медучреждения могли закупать такой вид услуг по упрощенной процедуре", – добавила замминистра.

Садовяк также отметила, что Минздрав рекомендует медучреждениям создать трехмесячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.