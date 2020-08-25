Рада одобрила привлечение 100 миллионов евро на ремонт дорог в западных областях

Верховная Рада ратифицировала Финансовое соглашения (Проект "Транспортная связь в Украине – фаза I") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №0056 за основу и в целом проголосовали 273 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, его принятие необходимо для вступления в силу финансового соглашения между Украиной и ЕИБ, которое было подписано еще в декабре 2018 года.

Как пояснил, представляя проект документа, министр инфраструктуры Владислав Криклий, соглашение предусматривает привлечение кредитных средств ЕИБ на сумму 50 млн евро и 50 млн евро грантовых средств ЕС на реализацию ряда важных проектов для улучшения безопасности движения и внедрения современных интеллектуальных систем на транспорте.

В частности, эти средства планируется направить на строительство северо-восточного участка объездной дороги вокруг Тернополя, строительство трех многоуровневых развязок и двух путепроводов во Львовской, Ривненской областях и вблизи Тернополя, а также развертывание интеллектуальных транспортных систем для управления и контроля за транспортом.

По словам Криклия, реализация этих проектов позволит улучшить безопасность движения на дорогах, минимизируя количество ДТП и аварий. Кроме этого, внедрение интеллектуальных транспортных систем будет способствовать дальнейшей цифровизации процессов на транспорте.