Кабмин Шмыгаля без тендера закупил государственные флаги по 7 000 гривен за штуку

Управление административных зданий Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета министров 20 августа закупило Государственные флаги на общую сумму 56 тыс. грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, правительство купило восемь флагов размером 3х4,5 метра по 7 000 грн за штуку. Флаги должны быть из спинакерной ткани, 100% полиэстер, Super cote 75.

Поставщиком выбран ЧП Кириенко Василий Васильевич. Почему выбран именно этот поставщик неизвестно, поскольку чиновники провели закупку без тендера.

В декабре 2019 года Кабмин также проводил закупку государственных флагов, но по процедуре открытых торгов. Тогда контракт выиграл также ФЛП Кириенко, однако благодаря конкуренции с двумя другими фирмами стоимость флагов тогда составила 6 786 грн за штуку – на 3% дешевле нынешней закупки.