СБУ обнаружила растрату на 109 миллионов при закупке комплексов для взвешивания фур

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении механизма растраты бюджетных средств бывшими руководителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте на сумму 109 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, речь идет о закупке в 2018 году габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур, передает БизнесЦензор.

По версии следствия, должностные лица "Укртрансбезопасности" в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, значительно выше рыночной. К тому же комплектация оборудования не позволяла их использование по целевому назначению.

"По заключению профильных экспертов, действия чиновников нанесли государству ущерб почти на 109 млн грн", – отмечается в сообщении.

В рамках расследования дела правоохранители провели санкционированные судом обыски в помещениях Министерства инфраструктуры, "Укртрансбезопасностии" и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъята документация, которая подтверждает противоправные сделки.

"В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. После завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщении фигурантам производства о подозрениях", – уточнили в СБУ.

Как сообщалось, Государственная служба по безопасности на транспорте в июне 2017 года по результатам тендера заказала ООО "Радиал-Украина" мобильных пунктов контроля на 109,19 млн грн.

Согласно условиям договора, было закуплено 78 новых передвижных габаритно-весовых комплексов на базе Opel Movano Евро-5 сборки ООО "ПО "Авто-Холдинг" по 1,4 млн грн за штуку.

Основателем "Радиал-Украина" было ОДО "Гармония" харьковчанина Владислава Куликова и киевлянина Александра Грабийчука. Ранее "Гармония" была прописана в Киеве по ул. Балтийской, 20 вместе с ООО "Группа компаний "АИС". Последнее связано с нардепом Дмитрием Святашем (ранее – "Партия регионов", сейчас – "Возрождение") и экс-нардепом от "Партии регионов" Василием Поляковым. Куликов ранее руководил ПИИ "Автоинвестстрой-Брок" и ООО "АИС-Моторс" из той же группы.