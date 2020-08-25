Шмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября и ограничить въезд для иностранцев

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной болезнью Кабинет министров предлагает продлить карантин в Украине до 1 ноября.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По данным правительства, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине с начала пандемии превысило 108 тыс. Наиболее пострадавшие сегодня области – Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Учитывая негативную динамику заболеваемости Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов и проведение концертов.

"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", – сказал президент.

На совещании отмечалось, что в мире также наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19, поэтому украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии, сроком на 30 дней. Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

Кроме того, по просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что для граждан соседней Беларуси следует предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию в них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема – надо учитывать все", – отметил президент.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в связи с приближением сезона респираторно-вирусных инфекций Минздрав готовится к закупкам противогриппозных вакцин для групп риска: медиков, работников полиции, пограничной службы, области образования – всего 1,5 млн человек.

Президент добавил, что накануне нового эпидемического сезона также необходимо увеличить количество коек в больницах и запустить массовую программу вакцинации от гриппа.

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, установив четыре зоны действия ограничений, в зависимости от уровня заболеваемости.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы разделены на несколько зон: зеленый, желтый, оранжевый и красный по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Зеленая зона предусматривает:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры с заполненностью до 50%;

перевозку пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона (+ограничения зеленой) предусматривает запрет:

посещенияе учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В оранжевой зоне (+ ограничения желтой) запрещается:

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров, учреждения культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

В Красной зонн (+ограничения оранжевой) запрещается: