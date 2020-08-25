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Новини Коронавірус і карантин
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Шмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября и ограничить въезд для иностранцев

Шмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября и ограничить въезд для иностранцев

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной болезнью Кабинет министров предлагает продлить карантин в Украине до 1 ноября.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По данным правительства, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине с начала пандемии превысило 108 тыс. Наиболее пострадавшие сегодня области – Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Учитывая негативную динамику заболеваемости Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов и проведение концертов.

"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", – сказал президент.

На совещании отмечалось, что в мире также наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19, поэтому украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии, сроком на 30 дней. Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

Кроме того, по просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что для граждан соседней Беларуси следует предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию в них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема – надо учитывать все", – отметил президент.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в связи с приближением сезона респираторно-вирусных инфекций Минздрав готовится к закупкам противогриппозных вакцин для групп риска: медиков, работников полиции, пограничной службы, области образования – всего 1,5 млн человек.

Президент добавил, что накануне нового эпидемического сезона также необходимо увеличить количество коек в больницах и запустить массовую программу вакцинации от гриппа.

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, установив четыре зоны действия ограничений, в зависимости от уровня заболеваемости.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы разделены на несколько зон: зеленый, желтый, оранжевый и красный по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Зеленая зона предусматривает:

  • пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
  • проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
  • кинотеатры с заполненностью до 50%;
  • перевозку пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона (+ограничения зеленой) предусматривает запрет:

  • посещенияе учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В оранжевой зоне (+ ограничения желтой) запрещается:

  • деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
  • деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
  • плановые госпитализации в больницах;
  • работа спортзалов, фитнес-центров, учреждения культуры;
  • прием новых смен в детские лагеря;
  • ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

В Красной зонн (+ограничения оранжевой) запрещается:

  • работа общественного транспорта;
  • посещение учебных заведений;
  • деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Автор: 

Зеленський Володимир (2505) Кабмін (7742) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Топ коментарі
+6
мы же со встречным предложением шмыгалю - идти наконец-то нах
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25.08.2020 16:29
+5
Саме так відбувається зараження на КОВІД-19:
Шмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября и ограничить въезд для иностранцев - Цензор.НЕТ 8947
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25.08.2020 15:03
+4
Да чего уж там мелочиться, давай с ходу до 1 января 2021 года, а ещё было бы лучше, чтоб ты вообще шмыганул на хрен с Украины...
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25.08.2020 16:35
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Саме так відбувається зараження на КОВІД-19:
Шмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября и ограничить въезд для иностранцев - Цензор.НЕТ 8947
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25.08.2020 15:03 Відповісти
они ето все ведут к отмени выборов
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26.08.2020 10:21 Відповісти
мы же со встречным предложением шмыгалю - идти наконец-то нах
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25.08.2020 16:29 Відповісти
Он тебя услышит и нах пойдешь ты)))
Запомни, нах в этой стране могут ходить только люди.
А золотоунитазные патриоты Януковича ходят под Зеленского. Это аксиома.
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25.08.2020 19:18 Відповісти
Да чего уж там мелочиться, давай с ходу до 1 января 2021 года, а ещё было бы лучше, чтоб ты вообще шмыганул на хрен с Украины...
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25.08.2020 16:35 Відповісти
карантин будуть продовжувати до масової вакцинації населення експериментальним шмурдяком
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25.08.2020 16:37 Відповісти
Закінчиться все обов'язковою чіпізацією, без якої людина втратить громадянські права.
А щоб не було демонстрацій, як у Німеччині, гоя спершу треба пару років помучити карантинами.
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25.08.2020 17:08 Відповісти
Треба скинути ярмо масонів. Поки не проженемо ту нечисть із влади то буде така біда - і карантини, і чіпи, і неперевірені прививки.
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25.08.2020 17:44 Відповісти
забув додати - тарифи це теж їх рук діло.
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25.08.2020 17:45 Відповісти
Он год не уточнил Шмыгло . а туберкулезом и гепатитом С , чо будешь делать
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25.08.2020 17:53 Відповісти
Та то он шахидов хасидов боится запустить.
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25.08.2020 20:54 Відповісти
пошливы в жопу со своим вирусом зеленые идите нахер с вирусами перевесамии аваковым своимох задрали уже больше пети
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26.08.2020 09:24 Відповісти

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