Шмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября и ограничить въезд для иностранцев
В связи с ростом заболеваемости коронавирусной болезнью Кабинет министров предлагает продлить карантин в Украине до 1 ноября.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.
По данным правительства, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине с начала пандемии превысило 108 тыс. Наиболее пострадавшие сегодня области – Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.
Учитывая негативную динамику заболеваемости Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов и проведение концертов.
"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", – сказал президент.
На совещании отмечалось, что в мире также наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19, поэтому украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии, сроком на 30 дней. Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.
Кроме того, по просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.
В то же время Владимир Зеленский отметил, что для граждан соседней Беларуси следует предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.
"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию в них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема – надо учитывать все", – отметил президент.
В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в связи с приближением сезона респираторно-вирусных инфекций Минздрав готовится к закупкам противогриппозных вакцин для групп риска: медиков, работников полиции, пограничной службы, области образования – всего 1,5 млн человек.
Президент добавил, что накануне нового эпидемического сезона также необходимо увеличить количество коек в больницах и запустить массовую программу вакцинации от гриппа.
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Как сообщалось, ранее Кабинет министров продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, установив четыре зоны действия ограничений, в зависимости от уровня заболеваемости.
В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы разделены на несколько зон: зеленый, желтый, оранжевый и красный по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.
Зеленая зона предусматривает:
- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
- кинотеатры с заполненностью до 50%;
- перевозку пассажиров только в пределах сидячих мест.
Желтая зона (+ограничения зеленой) предусматривает запрет:
- посещенияе учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
В оранжевой зоне (+ ограничения желтой) запрещается:
- деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
- плановые госпитализации в больницах;
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждения культуры;
- прием новых смен в детские лагеря;
- ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
В Красной зонн (+ограничения оранжевой) запрещается:
- работа общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
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Запомни, нах в этой стране могут ходить только люди.
А золотоунитазные патриоты Януковича ходят под Зеленского. Это аксиома.
А щоб не було демонстрацій, як у Німеччині, гоя спершу треба пару років помучити карантинами.
шахидовхасидов боится запустить.