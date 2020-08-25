В Германии начал работу завод по производству стали при помощи водорода
Немецкие компании Dillinger и Saarstahl запустили первый в Европе совместный проект в сфере водородной металлургии.
Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Saarstahl.
Dillinger и Saarstahl стремятся сократить выбросы углерода, а также создают условия для практического использования зеленого водорода.
Для этого компании экспериментируют с водородом в доменных печах. На комбинате Rogesa компании Dillinger в доменной печи используется водород, выделенный на том же предприятии из коксовых газов. Стоимость установки по его извлечению составила 14 млн евро.
Компании будут экспериментировать с водородом на обеих доменных печах комбината, изучая возможность замены им кокса с целью сокращения. А в перспективе – полного обнуления выбросов углекислого газа.
Перевод всего металлургического производства на водород, по словам представителей Dillinger и Saarstahl, будет возможным только при условии появления в регионе достаточных объемов предложения этого газа на конкурентных условиях.
Напомним, что в Германии в июле 2020 утверждена правительственная программа, направленная на расширение производства "зеленого" водорода и стимулирование его использования в различных отраслях экономики страны. Но стоимость водорода пока что в десятки раз больше стоимости природного газа.
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