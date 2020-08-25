Банки увеличили объем кредитования по программе "Доступные кредиты" еще на 650 миллионов, – Минфин

За прошедшую неделю уполномоченные банки Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключили 246 новых кредитных соглашений на общую сумму 653 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передает БизнесЦензор.

Всего, по состоянию на 25 августа 2020 года, уже выдано 2444 кредита на общую сумму 5,55 млрд грн.

За прошедшую неделю по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" банки рефинансировали 535,6 млн и предоставили 76,2 млн грн инвестиционных кредитов и займов на оборотный капитал.

За эту неделю на 70,8 млн грн увеличился портфель инвестиционных кредитов Программы. По состоянию на 25 августа он составляет 992 млн грн.

Всего в рамках программы уже рефинансировано кредитов на 4,45 млрд грн и выдано инвестиционных кредитов.

В рамках специального антикризисного кредитного пакета программы, который был введен правительством на время действия карантина в связи с всемирной пандемией COVID-19, предприниматели уже получили займов на сумму 110,3 млн грн.

Заем в рамках Программы можно получить в "Ощадбанке", "Укргазбанке", "Приватбанке", "Укрэксимбанке", "Банке "Львов", "ПУМБ", "Банке "Альянс", "Кредобанке", "Банке "Восток", "Райффайзен банке Аваль", "ТАСкомбанке", "Альфа-банке", банке "Глобус", "Мегабанке", "Поликомбанке", "Креди Агриколь Банке", а также "КредитВест Банке" и "ОТП Банке".