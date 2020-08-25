Минфин сократил поступления от продажи облигаций внутреннего займа еще в 3 раза

Министерство финансов на состоявшемся 25 августа аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 78,5 млрд грн и $30 млн. Таким образом в госбюджет поступило 894,4 млн грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, от размещения краткосрочных облигаций в гривне со сроком обращения 3 месяца поступило 78,5 млн грн под 7% годовых.

ОВГЗ в долларах США с погашением через 1,2 года были размещены на $30 млн под 3,5%.

Как сообщалось, по итогам предыдущего аукциона по продаже ОВГЗ Министерство финансов привлекло 1,66 млрд грн и $31 млн. Таким образом в госбюджет поступило 2,51 млрд грн в эквиваленте.

Неделей ранее Министерство финансов привлекло 4,88 млрд грн и $189,8 млн (в целом 10,12 млрд грн в эквиваленте). Почти все поступления в гривне обеспечила продажа краткросрочных облигаций.