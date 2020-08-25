Цены на электроэнергию в Украине в первом квартале были выше европейских, – отчет Еврокомиссии

В первом квартале 2020 года средняя цена электроэнергии в базе (BASE) на Рынке на сутки вперед (РСВ) в Украине была выше, чем аналогичные цены в странах Евросоюза. При этом, такая цена в торговой зоне Бурштынского энергоострова (БуОс) была самой высокой в Европе – 52,9 евро/МВт-ч.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии за 1 квартал 2020 года о ситуации на европейских рынках электроэнергии, передает БизнесЦензор.

"Самые высокие средние цены в первом квартале 2020 года в 27 странах ЕС были зарегистрированы в Греции (50 евро/МВт-ч) и на Мальте (45 евро/МВт-ч). За ними следуют Болгария (42 евро/МВт-ч), Румыния (41 евро/МВт-ч), Венгрия и Польша (по 41 евро/МВт-ч)", - говорится в отчете.

Средняя цена BASE в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) на Рынке на сутки вперед (РСВ) составила 46,9 евро/МВт-ч. В среднем по ЕС, такая цена составила 34 евро/МВт-ч, что на 33% ниже аналогичного показателя в 2019 году.

В отчете обозначено, что дорогие цены на электроэнергию наблюдаются в тех странах, которые традиционно полагаются на импорт электроэнергии (Греция, Венгрия), а также в тех, которые имеют ограничения по импорту (Мальта, Греция).

Кроме того, в некоторых странах цена повысилась из-за увеличения налогов на выбросы углеродов в связи со сжиганием угля для генерации электроэнергии (Польша, Греция, Болгария, Румыния).

Самые дешевые цены BASE на РСВ зафиксированы в Норвегии (15 евро/МВт-ч) и Швеции (17 евро/МВт-ч). Это связано с большим количеством гидроэлектростанций и ветровой генерации в этих странах.