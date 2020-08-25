Цены на электроэнергию в Украине в первом квартале были выше европейских, – отчет Еврокомиссии
В первом квартале 2020 года средняя цена электроэнергии в базе (BASE) на Рынке на сутки вперед (РСВ) в Украине была выше, чем аналогичные цены в странах Евросоюза. При этом, такая цена в торговой зоне Бурштынского энергоострова (БуОс) была самой высокой в Европе – 52,9 евро/МВт-ч.
Об этом говорится в отчете Еврокомиссии за 1 квартал 2020 года о ситуации на европейских рынках электроэнергии, передает БизнесЦензор.
"Самые высокие средние цены в первом квартале 2020 года в 27 странах ЕС были зарегистрированы в Греции (50 евро/МВт-ч) и на Мальте (45 евро/МВт-ч). За ними следуют Болгария (42 евро/МВт-ч), Румыния (41 евро/МВт-ч), Венгрия и Польша (по 41 евро/МВт-ч)", - говорится в отчете.
Средняя цена BASE в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) на Рынке на сутки вперед (РСВ) составила 46,9 евро/МВт-ч. В среднем по ЕС, такая цена составила 34 евро/МВт-ч, что на 33% ниже аналогичного показателя в 2019 году.
В отчете обозначено, что дорогие цены на электроэнергию наблюдаются в тех странах, которые традиционно полагаются на импорт электроэнергии (Греция, Венгрия), а также в тех, которые имеют ограничения по импорту (Мальта, Греция).
Кроме того, в некоторых странах цена повысилась из-за увеличения налогов на выбросы углеродов в связи со сжиганием угля для генерации электроэнергии (Польша, Греция, Болгария, Румыния).
Самые дешевые цены BASE на РСВ зафиксированы в Норвегии (15 евро/МВт-ч) и Швеции (17 евро/МВт-ч). Это связано с большим количеством гидроэлектростанций и ветровой генерации в этих странах.
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Прямая аналогия- хлеб,это цена на хлебзаводе - скажем буханка там 5 грн ,а ты говоришь-неправда , в турции хлебовоз до дверей приносит хлеб по 26 грн ....
так у Німеччині коштує.
В любом случае, с РАВ тарифом или нет, они будут повышаться хотя бы до уровня соседей - Польши.
Люмпены и пенсы довольны "халявой", а те кто умеют думать - понимают что эта "халява" мешает росту экономики.
Поэтому МВФ и другие и говорят - отпустите цены для населения. Если исчезнет дотирование промышленностью населения. то для населения цены конечно вырастут, но промышленность станет чувствовать себя лучше.
Если инвестор делает инвестицию в ЛЭП, то он и должен вернуть назад свою инвестицию за счет денег потребителей.
В той же Польше, бизнесмены тоже получили активы по энергетике, которые создавались на народные деньги при социализме.
По итогу, энергия для потребителей должна дорожать. Другого пути для цивилизованного развития нет.
Теперь "наслаждаются" электричеством по 10 грн. и стоят раком перед Рашей чтобы она им Северный поток 2 протянула.
Понимеаешь? Ты заплатишь в любом случае. Только в Украине ты платишь например по 1 грн за кВт за энергию и 1 млн. грн. за ТП сразу, а в Польше ты ничего не платишь за ТП но зато 3 грн. за кВт за энергию.
Кстати, в той же Польше, если ты хочешь подстанцию у себя на фабрике - инвестируешь сам.
Впрочем, это все неважно. Тарифы для бытовых потребителей в любом случае должны быть повышены - с РАВ или без.
Помним...
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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
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