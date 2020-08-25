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Цены на электроэнергию в Украине в первом квартале были выше европейских, – отчет Еврокомиссии

Цены на электроэнергию в Украине в первом квартале были выше европейских, – отчет Еврокомиссии

В первом квартале 2020 года средняя цена электроэнергии в базе (BASE) на Рынке на сутки вперед (РСВ) в Украине была выше, чем аналогичные цены в странах Евросоюза. При этом, такая цена в торговой зоне Бурштынского энергоострова (БуОс) была самой высокой в Европе – 52,9 евро/МВт-ч.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии за 1 квартал 2020 года о ситуации на европейских рынках электроэнергии, передает БизнесЦензор.

"Самые высокие средние цены в первом квартале 2020 года в 27 странах ЕС были зарегистрированы в Греции (50 евро/МВт-ч) и на Мальте (45 евро/МВт-ч). За ними следуют Болгария (42 евро/МВт-ч), Румыния (41 евро/МВт-ч), Венгрия и Польша (по 41 евро/МВт-ч)", - говорится в отчете. 

Средняя цена BASE в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) на Рынке на сутки вперед (РСВ) составила 46,9 евро/МВт-ч. В среднем по ЕС, такая цена составила 34 евро/МВт-ч, что на 33% ниже аналогичного показателя в 2019 году.

В отчете обозначено, что дорогие цены на электроэнергию наблюдаются в тех странах, которые традиционно полагаются на импорт электроэнергии (Греция, Венгрия), а также в тех, которые имеют ограничения по импорту (Мальта, Греция).

Кроме того, в некоторых странах цена повысилась из-за увеличения налогов на выбросы углеродов в связи со сжиганием угля для генерации электроэнергии (Польша, Греция, Болгария, Румыния).

Самые дешевые цены BASE на РСВ зафиксированы в Норвегии (15 евро/МВт-ч) и Швеции (17 евро/МВт-ч). Это связано с большим количеством гидроэлектростанций и ветровой генерации в этих странах.

Цены на электроэнергию в Украине в первом квартале были выше европейских, – отчет Еврокомиссии 01

Євросоюз (5094) електроенергія (4233)


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Топ коментарі
+20
Украина богатая страна, можем себе позволить. Можем даже клоуна Президентом выбрать, имеем право...
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25.08.2020 19:04
+7
Платят же... Значит можно еще повысить! Хоть в чем-то лидеры!!!!
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25.08.2020 19:11
+6
100% - вони і самі , нєбось , дивуються - "ми їм все тарифи піднімаємо і піднімаємо Я, а вони все платять і платять.."
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25.08.2020 21:28
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Украина богатая страна, можем себе позволить. Можем даже клоуна Президентом выбрать, имеем право...
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25.08.2020 19:04 Відповісти
Можем и Ахметова поспонсировать, которого пригрел "сивочолый" и стал его бизнес-партнёром, прикупив акции ДТЭКа за недорого, как "очильнык" олигархата на посту президента.
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26.08.2020 07:42 Відповісти
Ахметова еще Кучма пригрел, четверть века назад. У тебя память как у гуппи. А про Пороха забудь, его скоро посадят, не за Семочко, так за томос .
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26.08.2020 09:22 Відповісти
ипатий коловрат ты имбицил!
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26.08.2020 12:25 Відповісти
Платят же... Значит можно еще повысить! Хоть в чем-то лидеры!!!!
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25.08.2020 19:11 Відповісти
100% - вони і самі , нєбось , дивуються - "ми їм все тарифи піднімаємо і піднімаємо Я, а вони все платять і платять.."
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25.08.2020 21:28 Відповісти
Ага ГОП-тариф!
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25.08.2020 19:15 Відповісти
Цены на электроэнергию в Украине в первом квартале были выше европейских, – отчет Еврокомиссии - Цензор.НЕТ 5726
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26.08.2020 09:33 Відповісти
Зелебобики впереди !!!!
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25.08.2020 19:34 Відповісти
что за бред. В Турции киловатт в 2020 = 0.71 лиры (2,6 грн)
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25.08.2020 19:47 Відповісти
Это другое )
Прямая аналогия- хлеб,это цена на хлебзаводе - скажем буханка там 5 грн ,а ты говоришь-неправда , в турции хлебовоз до дверей приносит хлеб по 26 грн ....
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26.08.2020 00:02 Відповісти
Dafür hat Strom heute einen stolzen Preis: 30,91 Cent kostet eine Kilowattstunde im Juli 2020 im Schnitt (bei 16 Prozent Mehrwertsteuer), wenn ein Haushalt 3.500 Kilowattstunden im Jahr bezieht. Im Jahr 2000 waren es noch rund 14 Cent.

так у Німеччині коштує.
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25.08.2020 20:20 Відповісти
*10,01 грн. за kW/h
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25.08.2020 20:24 Відповісти
Это оптовый рынок а для населения тариф намного больше. Тоже и с газом, на немецком хабе цена 100 баксов за 1000 кубов но это не означает что рядовые немцы платят 10 центов за куб.
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25.08.2020 20:28 Відповісти
Так у них и зарплаты с пенсиями другие.
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25.08.2020 22:25 Відповісти
И? У них государство не регулирует цены для населения... Научитесь болты не забивать молотком, и у вас зарплата будет как у них) Только вы все равно, даже получая их зарплаты, офигеете от их цен на газ и э/э)))
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26.08.2020 03:14 Відповісти
Ахметов это наше всё!
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25.08.2020 21:02 Відповісти
Так вот зачем каждый день нам рекламируют RAB тарифы! Зеленым выбарцам можно повышать и повышать, нарид клоунов смотрит, ему не до электротарифов. Зеля- жги!
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25.08.2020 22:45 Відповісти
у нас цены голой генерации. Потому что в эти цены заложено обсдлуживание инфраструктуры. За границей отдельно генерация и + к ней РАВ тариф. Поэтому сравнение некорректно - надо сравнивать цену в Украине с ценой+РАВ в Европе. Тогда станет понятно, почему же якобы "самую дорогую в Европе энергию" та же Европа охотно покупает.
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26.08.2020 10:48 Відповісти
Наверное. Вопрос-если внедрить RAB -тарифы для потребителей повысятся, или понизятся?
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26.08.2020 12:03 Відповісти
Понижаться им некуда. В Украине тарифы для потребителей - самые низкие в Европе.
В любом случае, с РАВ тарифом или нет, они будут повышаться хотя бы до уровня соседей - Польши.
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26.08.2020 12:28 Відповісти
Для населения-да, самые низкие. Но, для пром потребителей находятся на сопоставимом с Польшей уровне.
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26.08.2020 12:31 Відповісти
Потому что промышленность как бы дотирует низкую цену для населения. При этом продукция становится дороже чем могла быббыть, соответственно теряется конкурентоспособность, ниже производство, налоги, количество рабочих мест.
Люмпены и пенсы довольны "халявой", а те кто умеют думать - понимают что эта "халява" мешает росту экономики.
Поэтому МВФ и другие и говорят - отпустите цены для населения. Если исчезнет дотирование промышленностью населения. то для населения цены конечно вырастут, но промышленность станет чувствовать себя лучше.
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26.08.2020 12:38 Відповісти
По этому поводу-возражений нет. Есть возражения по RAB тарифам в украинских реалиях. Почти 30 лет- облэнэрго у Суркисов, Коломойского и Григоришина, полученные за бумажки-ваучеры и взятки Кучме. . За эти годы все подключения,вместе с прокладкой ЛЭП и сумасшедшими взятками оплачивали потребители. По сути на шару создавали Суркисам активы. Теперь вся эта мешпуха желает на бесплатно полученные активы от Кучмы и от потребителей начислять РАБ тариф. Ладно бы они дополнительные деньги инвестировали, но эта дополнительная прибыль будет мастерски выведена в Офшоры,как делалось и до этого.
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26.08.2020 17:16 Відповісти
Я понимаю социальную составляющую твоего возмущения, но по сути потребителей никто не грабил. Прокладка ЛЭП, подключения и т.п. и должны оплачивать потребители, в Европе они это делают через РАВ-тарифы, в Украине делали через цену энергии.
Если инвестор делает инвестицию в ЛЭП, то он и должен вернуть назад свою инвестицию за счет денег потребителей.
В той же Польше, бизнесмены тоже получили активы по энергетике, которые создавались на народные деньги при социализме.
По итогу, энергия для потребителей должна дорожать. Другого пути для цивилизованного развития нет.
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26.08.2020 17:33 Відповісти
Не надо лгать, олигархическая нулевка под американским прокси. С развитием и усовершенствованием технологий энергия должна дешеветь, а не дорожать.
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26.08.2020 18:38 Відповісти
Насмешил В Европе например "развитие технологий" идет в сторону удорожания под видом "борьбы за экологию" - закрыли АЭС, потом закрыли угольные ТЭС.
Теперь "наслаждаются" электричеством по 10 грн. и стоят раком перед Рашей чтобы она им Северный поток 2 протянула.
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27.08.2020 00:36 Відповісти
О чем вы пишете? Это какой "инвестор делает инвестицию в ЛЭП?" В Украине за все годы независимости В развитие ЛЭП ДЕЛАЮТ НЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЛЭНЭРГО А ПОТРЕБИТЕЛИ. Потребитель платит не только за подключение, не только за столбы, провода, трансформаторные подстанции а еще и мегавзятки. В Киевской области, взятка за мегаватт составляет от 500 тыс до миллиона долларов США! И Еще официально заплати за ЛЭП и трансформаторы у себя и апгрейт трансформаторов у облэнэрго. И еще за подключение. В Польше тоже так делают?
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26.08.2020 21:20 Відповісти
Взятки - нет. Взятки конечно зло. Но вот за ЛЄП, подстанции и т.п. ВСЕГДА в конечном итоге платит потребитель - через тарифы. В Польше потребитель не дает взяток, не платит непосредственно за ТП если ему нужно к себе кинуть 20 кВт например, но все это заложено в тарифах.
Понимеаешь? Ты заплатишь в любом случае. Только в Украине ты платишь например по 1 грн за кВт за энергию и 1 млн. грн. за ТП сразу, а в Польше ты ничего не платишь за ТП но зато 3 грн. за кВт за энергию.
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27.08.2020 00:20 Відповісти
Ага, аргументы смешны. Подключается КОНКРЕТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ! А тариф оплачивают - ВСЕ потребители, в том числе подключеные ЕЩЕ при СССР. И в этом - принципиальная разница. А еще приннциально то, что в Украине все повышения тарифов, шо РАБ, шо ни РАБ будут смыты в офшоры Суркисов. Поэтому- будет повышение тарифов, не будет повышения тарифгв- на сумму взяток это не повлияет. И как строили ЛЭП потребили за свой счет, так и будут их строить за свой счет, шо с РАБ, шо без РАБ.
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27.08.2020 00:46 Відповісти
Я надеюсь что когда будут РАВ-тарифы, то подключения для отдельных потребителей перестанет быть проблемой.
Кстати, в той же Польше, если ты хочешь подстанцию у себя на фабрике - инвестируешь сам.
Впрочем, это все неважно. Тарифы для бытовых потребителей в любом случае должны быть повышены - с РАВ или без.
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27.08.2020 00:55 Відповісти
С этим согласен.
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27.08.2020 10:05 Відповісти
Зато не барыга Порошенко!!!!
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25.08.2020 22:57 Відповісти
Шыкаладным аленям, за которых ммамы с ппаппами ходят платить, а они все равно бегут голосовать за шыкалалного хетьмано посвящается
Помним...

С 1 апреля электроэнергия подорожает на 19%, а до марта 2017 года тариф вырастет еще в 3,5 раза
НКРЭКУ намерена с 1 апреля увеличить минимальную цену на электроэнергию для населения на 19%. При этом средний тариф будет повышен на 50%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

В целом повышение тарифов будет проходить в 5 этапов на протяжение двух лет. Таким образом, до марта 2017 года тариф должен вырасти в 3,5 раза.

Иди выключи компутер, доедай кашу и не зли родителей. Им еще долго выгребать бакс в четыре раза и коммуналку в ползарплаты, благодаря твоему сывочолому, мать его - недоразумению
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26.08.2020 05:44 Відповісти
Должен же как то Ахметов компенсировать убытки от потери донбасса и от корановируса?
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25.08.2020 23:22 Відповісти
Вообще то электроэнергия "Бурштынского энергоострова" идет исключительно на экспорт, но то такое
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25.08.2020 23:26 Відповісти
Та да. А все прилежащие города и села пользуются лучинами.
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26.08.2020 05:51 Відповісти
вот именно. Странная статья - в Украине энергия самая дорогая но ее почему-то покупает Европа вместо своей дешевой.
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26.08.2020 10:42 Відповісти
Эта ситуация нам наглядно демонстрирует что случается когда отрасль захватывают олигархи-инородцы. И этот трэш еще дотируется за счет государственных Энергоатома и Гидроэнерго с их низким тарифами. Так что не удивляйтесь когда после скупки нашей ЗЕМЛИ иностранцами и олигархами цены на все продукты у нас будут значительно выше чем не только у ближайших соседей, но и всей Европы.
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25.08.2020 23:54 Відповісти
Самое прикольное, что вы так ничего и не поняли))) у нас самая высокая оптовая цена, и самая низкая розничная))) То есть наши "барыги" просто мелкая шушера по сравнению с европейскими "барыгами")))
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26.08.2020 03:19 Відповісти
то же самое по газу.
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26.08.2020 10:43 Відповісти
У нас цена для населения низкая и держится зач счет уничтожения Энергоатома и Укргидроэнерго, которые вынуждены продавать свою электроэнергию населению себе в убыток, а для предприятий (если речь конечно же не идет о хозяине клоуна бене бабломойском у которого свои ну очень особенные, я бы сказал даже "богоизбранные" кошерные цены) цена на электроэнергию у нас выше чем у ближайших соседей как минимум, что делает нашу промышленность вообще не конкурентно способной
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26.08.2020 20:21 Відповісти
это логично . . . учитывая что 29 лет ЛЕКТОРАЛЬНАЯ ГОПОТА отдает власть ворам на выборах
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26.08.2020 00:45 Відповісти
О як? А весною одна ко,,,,а в.о. міністра енергетики доказувала що в Україні самі низькі ціни на електрику, і що їх треба підняти бо Ахметка бідний аж на очі не бачить.
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26.08.2020 08:23 Відповісти
для населения - да, самые низкие в Европе.
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26.08.2020 10:45 Відповісти
А цена на не оцинкованные вёдра, которые в Украине называются автомобилями, за последние 100 лет как изменялась? Ась?
Продам легендарную "Волгу", 7 000 у/е,, без торга, дополнительная опция - есть зеркало заднего вида.
Членам правительства - скидка, млять...
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26.08.2020 10:25 Відповісти
Это цены генерации. При этом, цены для населения в Украине самые низкие в Европе. Т.е. выходит что мифические "олигархи" в Европе "крадут" гораздо больше чем пресловутый Ахметов в Украине.
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26.08.2020 10:41 Відповісти
Это означает что цены на распределение у нас низкие, а цены на оптовом рынке бешеные у тепловой и возобновляемой энергетики и только за счет фактически уничтожения и доведения до банкротства атомной и гидроэнергетики удается хоть как-то снижать усредненные оптовые цены.
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26.08.2020 20:16 Відповісти

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