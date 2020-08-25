НКРЭКУ планирует внедрить дифференцированный подход к оплате за небалансы на газовом рынке

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена принять изменения в Кодексы газотранспортной и газораспределительной систем, направленные на увеличение ответственности трейдеров и операторов газораспределительной системы (ГРС) за небалансы.

Рассмотрение соответствующего проекта постановления об утверждении изменений к некоторым постановлениям НКРЭКУ (внесение изменений в Кодекс ГТС и Кодекс ГРС), после проведения открытых слушаний внесено в повестку дня заседания НКРЭКУ 26 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно проекту постановления, обнародованном на сайте комиссии после уточнений, предлагается уменьшить размер допустимого отклонения для заказчиков услуг транспортирования с 10% до 3%, а для заказчиков услуг транспортирования, являющихся операторами ГРС, – с 15% до 7,5%, а также повысить величину корректировки с 10% до 20%.

При этом комиссия предлагает дифференцированный подход к определению величины корректировки в зависимости от объемов небалансов.

Таким образом, величину корректировки в размере 10% предлагается применять при небалансах от 3% до 5% включительно и от 7,5% до 15% включительно, величину корректировки в размере 20% – при небалансах свыше 5% и 15%.

В свою очередь ассоциация "Газовые трейдеры Украины" (АГТУ) в распространенном заявлении отметила, что решения относительно нормативных изменений на газовом рынке принимаются исключительно в угоду Оператору ГТС и никак не учитывают замечаний и предложений участников рынка.

"Более того, принятие изменений к Кодексу ГТС не решает главной задачи, которую ставил перед собой регулятор – избежание больших объемов позитивных и негативных небалансов по итогам газовых суток у заказчиков транспортирования. Сегодня у них нет действенных механизмов для нулевого балансирования своего портфолио потребителей. Биржа с клиринговой системой так и не заработала, а двусторонних договоров для балансирования недостаточно", – говорится в заявлении.

Ассоциация отметила, что уменьшение толеранса до 3% и повышение штрафов за небалансы в условиях запуска рынка для населения негативно повлияет на конкуренцию в этом сегменте.

"Новым игрокам будет сложно собирать точные прогнозы потребления по абонентам, количество которых на 1 млн. куб. м поставок составляет 18 тыс. человек", – разъяснили в АГТУ.

В Ассоциации уточнили, что готовят жалобу в Антимонопольный комитет по поводу изменений в Кодексы.

Как сообщалось, НКРЭКУ объяснила, что намерена принять изменения в Кодексы ГТС и ГРС во избежание действий заказчиков услуг транспортирования, направленных на умышленное создание объемов суточного небаланса с целью его дальнейшего урегулирования Оператором ГТС по средневзвешенной цене закупки природного газа в газовых сутках (D), которая приближена к рыночной и не учитывает величину корректировки (10%).

7 августа АГТУ призвала НКРЭКУ не утверждать изменения в Кодекс газотранспортной системы, предусматривающие уменьшение размера допустимого отклонения небаланса для заказчиков услуг транспортирования с 10% до 3% и увеличение платы за небалансы с 10 до 20%, оставив эти показатели на существующем уровне.

При этом АГТУ обратила внимание, что предоставленная ОГТСУ информация о манипуляциях на газовом рынке со стороны трейдеров никак не подтверждена официально, а в случае принятия предложенных изменений затраты заказчиков услуг по транспортированию и балансированию вырастут с 10 до 20%, а уровень прибыльности оператора ГТС – с 20% до 40%.

По словам президента Ассоциации Андрея Мизовца, вся проблематика вопроса балансирования на рынке газа заключается в том, что базовая цена газа Оператора ГТС должна определяться ежедневно при помощи биржевых инструментов, а не по долгосрочным контрактам, как это происходит сейчас.

По словам главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артема Компана, предложенные НКРЭКУ изменения к кодексам ГТС и ГРС в части троекратного уменьшения допустимого отклонения небаланса и двукратного увеличения платы за небалансы усилит давление на поставщиков газа и в результате приведет к росту цен для конечных потребителей.