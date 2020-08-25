В мире в 2040 году будет эксплуатироваться 323 миллиона электромобилей, – Wood Mackenzie

К 2040 году продажи электромобилей (EV) могут достигнуть 45 млн единиц в год. При этом глобальный парк электромобилей к этому времени увеличится до 323 млн единиц.

Об этом говорится в релизе Wood Mackenzie, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Оба показателя были снижены на 2% по сравнению с прогнозом, который был опубликован Wood Mackenzie до начала коронавирусной вспышки. Это связано с тем, что из-за пандемии существенно замедлились общие продажи автомобилей.

Планы по выводу экономики Европы и Азии из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, ориентированы на экологию и "зеленую" энергетику. В США эти планы оказались менее благоприятными для электрификации транспорта, подчеркивается в сообщении компании.

"Несмотря на то, что [к 2040 году] парк электромобилей увеличится в 35 раз по сравнению с текущим уровнем, кривая выбросов от транспорта не упадет, а только выровняется. Глобальный вклад транспорта в выбросы CO2 увеличится к 2040 году на 1,3 мегатонны. Крупные автопроизводители нацелены на достижение климатической нейтральности к 2050 году и рассматривают батарейные электромобили (BEV) как наиболее мощный инструмент для достижения этой цели", - рассказал главный аналитик Wood Mackenzie Рам Чандрасекаран.

Внедрение коммерческих EV имеет меньше препятствий, чем внедрение легковых электромобилей. Оно будет определяться их стоимостью, а не нормами выбросов. В Wood Mackenzie ожидают, что внедрение коммерческих электромобилей ускорится, как только совокупная стоимость владения в этом сегменте станет благоприятной для EV. Прогнозируется, что к 2040 году годовые продажи коммерческих электромобилей превысят 5,5 млн штук, а их суммарное количество во всем мире достигнет к этому времени 40 млн штук.

"В течение последних нескольких лет электрические автобусы в Китае дополняли спектр коммерческих EV. Электробусы будут лидировать в электрификации мирового коммерческого сегмента до 2026 года. После 2026 года эту функцию возьмут на себя легкие грузовики. В отличие от розничных клиентов, владельцы автопарков хорошо осведомлены о капитальных и эксплуатационных расходах на свои транспортные средства. Кроме того, у них есть четко определенные рабочие маршруты, а также места для ночной парковки [и, соответственно, имеется возможность подзаряжать EV в нерабочее время]", - сказал эксперт.

"Электрификация рынка пикапов в США является предметом ожесточенных споров, поскольку сразу несколько новых игроков, включая Rivian, Bollinger, Lordstown Motors и Nikola, получают значительное финансирование, и у каждого из них есть как минимум один продукт, который поступит в продажу в ближайшие два года", - добавил Чандрасекаран.

Отсутствие инфраструктуры для зарядки EV и их высокая цена часто упоминались как препятствия на пути широкого внедрения электрифицированных транспортных средств. Однако Wood Mackenzie отмечает существенный прогресс в обоих направлениях, говорится в релизе.

"Прогнозируемая цена на аккумуляторные блоки продолжает снижаться. Мы ожидаем, что пороговое значение в $100/кВт-ч будет превышено к 2024 году, что на год раньше наших предыдущих прогнозов, согласно которым к 2030 году общее количество бытовых и общественных зарядных станций вырастет до 32,5 млн и 5,4 млн точек и будет иметь инвестиционную стоимость $2,7 млрд и $3,3 млрд соответственно", - резюмировал Чандрасекаран.