Цены на газ в Европе достигли $100 за тысячу кубометров впервые за полгода

Спотовые цены на газ в Европе после проседания в конце прошлой недели в начале последней недели лета значительно выросли, превысив отметку $100 за тысячу кубометров.

На главном газовом хабе Европы – голландской бирже TTF – контракт с поставкой "на день вперед" по итогам торгов 25 августа закрылся на уровне $103,6 за тысячу кубометров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

На прошлой неделе средний уровень цен на TTF находился на уровне $89 за тысячу кубометров, хотя в минувший вторник цены доходили до $99,96, но выше подняться тогда не смогли.

Достигнутый уровень котировок является максимальным с середины марта – то есть за последние пять месяцев.

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Как отмечает агентство, на уровне около $100 за тысячу кубометров находится уровень безубыточности поставок российского газа в Европу.

Из-за этого российский "Газпром" в мае-июле был вынужден продавать газ в Европу дешевле себестоимости.



