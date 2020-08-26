Управление государственной охраны купило для сотрудников квартиры по 1,8 миллиона за штуку

ООО "ДБК-Партнер", входящее в корпорацию "ДБК-Житлобуд", стало победителем конкурса Управления государственной охраны на закупку жилья для военнослужащих в Киеве на условиях паевого участия или на вторичном рынке на общую сумму 40 млн грн.

Согласно сообщению управления в газете "Урядовый курьер" от 25 августа, ведомство закупило 22 квартиры в Киеве общей площадью 1,73 тыс. кв. м, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующий договор №472/2020 заключен 13 августа, конечный срок предоставления квартир заказчику – 1 декабря.

Как отмечается в сообщении, стоимость закупки жилья у "ДБК-Партнер" составит 22,99 тыс. грн за один кв. м.

Ранее в 2019 году компания уже побеждала в конкурсе Управления госохраны по закупке жилья для военнослужащих.

Корпорация "ДБК-Житлобуд" объединяет 17 компаний и обеспечивает полный цикл строительства. Согласно данным на сайте застройщика, в 2018 году он увеличил объемы строительства на 50% по сравнению с 2017 годом – до 176 тыс. кв. м. В целом предприятия корпорации построили 529 жилых домов общей площадью 5,5 млн кв. м.

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ООО "ДБК-Партнер" создано в 2011 году, основным видом деятельности является разработка строительных проектов.

Чистая прибыль ООО "ДБК-Партнер" в 2017 году увеличилась на 21,7% по сравнению с 2016 годом – до 118 млн грн, выручка выросла в 2,3 раза и составила 1,089 млрд грн.

Согласно данным Единого госреестра, участниками предприятия являются Петр Степанович Шилюк (16%), Петр Петрович Шилюк (14%), Владимир Слипецкий (14%), Сергей Тимошенко (14%), Александра Ткачук (14%), Андрей Разсамакин (14%), Николай Мойсеенко (14%).