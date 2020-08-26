МВД расследует растрату собранных через "Аркаду" строительных фондов на 9 млрд, – Аваков

Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".

Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Открыто уголовное производство в отношении 9 млрд грн средств, собранных в банке "Аркада", которые мы сейчас проверяем, какие там были нарушения", – сказал министр.

Аваков пообещал, что вопрос банка "Аркада" будет решен и вкладчики не пострадают ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линии.

"Если в ходе следствия будет установлено, что были злоупотребления, была задействована преступная схема хищения средств, а дело ведется по ст. 191 (присвоение, растрата имущества, – ред.) и 364 Криминального кодекса (злоупотребление служебным положением, – ред.), считаю, что виновные лица в любом случае должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул в свою очередь глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Читайте также: Нацбанк признал проблемным банк "Аркада"

Как сообщалось, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Ранее стало известно, что в июле, после того, как апелляционный суд отменил арест имущества банка "Аркада", право собственности на комплекс помещений банка и участок под ними по ул. Ольгинская, 3, получил бывший помощник экс-"регионала", владельца газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского Олег Нелин, который сразу же передал это имущество в ипотеку гендиректору Burisma Group Тарасу Бурдейному.

Напомним, 14 июля банк "Аркада" подписал "протокол согласия" с инвесторами, в котором банк обязался привлечь 500 млн грн кредита для достройки трех жилых комплексов, отдав в залог помещение центрального офиса "Аркады" по ул. Ольгинской, 3 и отделения на ул. Е.Чавдар, 32.

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,9 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.