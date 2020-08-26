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МВД расследует растрату собранных через "Аркаду" строительных фондов на 9 млрд, – Аваков

МВД расследует растрату собранных через

Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".

Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Открыто уголовное производство в отношении 9 млрд грн средств, собранных в банке "Аркада", которые мы сейчас проверяем, какие там были нарушения", – сказал министр.

Аваков пообещал, что вопрос банка "Аркада" будет решен и вкладчики не пострадают ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линии.

"Если в ходе следствия будет установлено, что были злоупотребления, была задействована преступная схема хищения средств, а дело ведется по ст. 191 (присвоение, растрата имущества, – ред.) и 364 Криминального кодекса (злоупотребление служебным положением, – ред.), считаю, что виновные лица в любом случае должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул в свою очередь глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Читайте также: Нацбанк признал проблемным банк "Аркада"

Как сообщалось, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Ранее стало известно, что в июле, после того, как апелляционный суд отменил арест имущества банка "Аркада", право собственности на комплекс помещений банка и участок под ними по ул. Ольгинская, 3, получил бывший помощник экс-"регионала", владельца газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского Олег Нелин, который сразу же передал это имущество в ипотеку гендиректору Burisma Group Тарасу Бурдейному.

Напомним, 14 июля банк "Аркада" подписал "протокол согласия" с инвесторами, в котором банк обязался привлечь 500 млн грн кредита для достройки трех жилых комплексов, отдав в залог помещение центрального офиса "Аркады" по ул. Ольгинской, 3 и отделения на ул. Е.Чавдар, 32.

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,9 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Автор: 

Аваков Арсен (233) банки (6951) МВС (528) будівництво (2223) Баканов Іван (29)


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Топ коментарі
+2
МВД само украло само расследует - замкнутий цикл
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26.08.2020 16:42
+1
Какие-то рыги отжали у банка основной актив - помещение главного офиса.
После чего баланс банка нарушился. Там с рыгами надо разобраться в первую очередь. Тем более что главарь банды злочевский уже в розыске.
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26.08.2020 12:14
+1
Почему это МВД расследует ? Это не его компетенция.... Или "успешное расследование дела Шеремета" вскружило им голову ? А МВД, часом, не планирует лечить детей от ветрянки ? А ещё вязать макромэ, шлифовать высокоточные детали, водить трамваи, чинить будильники и печь булочки - есть много дел , где МВД так же на хер не нужно, как в расследованиях...
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26.08.2020 16:30
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ох Байден надраит вам за Бурисму вашу тупую очеллу
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26.08.2020 11:19 Відповісти
МВД само украло само расследует - замкнутий цикл
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26.08.2020 16:42 Відповісти
Какие-то рыги отжали у банка основной актив - помещение главного офиса.
После чего баланс банка нарушился. Там с рыгами надо разобраться в первую очередь. Тем более что главарь банды злочевский уже в розыске.
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26.08.2020 12:14 Відповісти
Половину от "растраченного" занесут в кабинет сабакова, на этом следстие и закончится.
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26.08.2020 14:56 Відповісти
Почему это МВД расследует ? Это не его компетенция.... Или "успешное расследование дела Шеремета" вскружило им голову ? А МВД, часом, не планирует лечить детей от ветрянки ? А ещё вязать макромэ, шлифовать высокоточные детали, водить трамваи, чинить будильники и печь булочки - есть много дел , где МВД так же на хер не нужно, как в расследованиях...
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26.08.2020 16:30 Відповісти
тебя не спросили. ФФСы деньги потырили, заявления от пострадавших есть
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26.08.2020 16:44 Відповісти
https://biz.censor.net/user/464475 Вот тут ты прав! В том числе я и тебя не спрашивал. Так что давай ты мне не будешь рассказывать что мне говорить, А я не скажу куда тебе идти.
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26.08.2020 16:54 Відповісти
Буду говорить кому и что считаю нужным.
Когда кто-то на пустом месте начинает навевать ****** и балабольство в отношении действий исполнительной власти на открытом форуме - меня это касается как гражданина этой страны
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27.08.2020 11:13 Відповісти
У меня есть точно такая же свобода, парень, как и у тебя. И ты будешь удивлён тем: сколько нового ты о себе можешь узнать, когда лезешь с своим мнением и туда где тебя не ждут. Ты мне не Мэри Поппинс и не папа Карло... так что о моём воспитании прошу не беспокоиться. Зачинщик исполнительной власти Смехота одна с тобой...
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27.08.2020 12:51 Відповісти
короче, МВД расследует дела по подведомственности.

а ты - болтун и трепло, вязатель макраме и лечитель от ветрянки

Засунь себе свой покровительственный тон туда где тебя не ждут.
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27.08.2020 13:03 Відповісти
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/82734932/
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27.08.2020 13:08 Відповісти
Якщо чорт Рюкзаков взявся за справу, то на справі можна поставити хрест!
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26.08.2020 18:08 Відповісти
Я внимательно слежу за "расследованиями по подведомственности" Потому и смешно, что ты так серьёзно пишешься за эти цирки: типа с Юлей Кузьменко, типа со Стерненко, типа одесским танкером, янтарём, таможней, Торнадо нет времени перчислять подведомственные успехи... А если у тебя такая чувствительная к тону душа - ЕЩЁ РАЗ : обсуждай тему, а не обсуждающих... И будет тебе счастье.
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27.08.2020 20:39 Відповісти
Может кому-то ещё интересно будет узнать о вашей "подведомственности" https://www.youtube.com/watch?v=05aDB5h3OyU&list=TLPQMTkwODIwMjAK0d3H2yAAPA&index=4
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27.08.2020 20:59 Відповісти

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