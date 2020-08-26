Сделку по покупке отеля "Днепр" профинансирует банк бывшего депутата от "Блока Порошенко"

Акционеры "РВС Банка" планируют предоставить согласие на совершение крупной сделки по открытию возобновляемой отзывной кредитной линии для ООО "Смартленд" и получению обеспечения по ней в виде имущественных прав на денежные средства имущественного поручителя ООО "Газ Ком Трейд".

Об этом свидетельствует повестка дня внеочередного собрания акционеров банка, которое назначено на 10 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно проекту решения собрания акционеров, объем сделки превышает 50% стоимости активов банка по данным последней годовой финансовой отчетности.

Согласно отчетности "РВС Банка" на конец 2019 года объем его активов составлял 1,07 млрд грн (на 1 июля 2020 года – 1,27 млрд грн).

Как сообщалось, ООО "Смартленд" стало стало победителем аукциона по продаже гостиницы "Днепр" с предложением 1,11 млрд грн.



Согласно данным Единого госреестра, ООО "Смартленд" зарегистрировано в 2013 году, занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного и арендуемого имущества. По состоянию на 31 июля 2020 года, собственником компании и ее бенефициаром указан Максим Терещук (100%), который также числится ее директором. При этом на момент проведения аукциона соучредителями компании являлись ООО "Айс Таун" (82,29%) и Максим Терещук (17,71%). Конечным бенефициаром был указан Алексей Игунин через ООО "Айс Таун".

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В свою очередь основатель украинской киберспортивной организации Natus Vincere Александр Кохановский заявил, что это он вместе с партнерами купил отель, который планирует превратить в центр развития киберспорта.

ООО "Газ Ком Трейд" – газотрейдер, его основателем значится Александр Кривенко.

По данным НБУ, на начало 2020 года 99% акций "РВС Банка" принадлежали Александру Стецюку, а 1% – Руслану Демчаку, который до надавнего времени возглавлял наблюдательный совет банка.

"РВС Банк" был создан в 2015 году на базе неплатежеспособного "Омега Банка" и выкуплен "Украинской бизнес-группой" (UBG). UBG ранее контролировалась Демчаком и владела "Эрде Банком".

Сейчас ООО "Украинская бизнес группа" оформлено на Александра Стецюка, последний был помощником нардепа Демчака, а также его соседом в Винницкой области. Демчак отрицал любую причастность к UBG.