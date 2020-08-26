Минфин утвердил порядок предоставления отчетности в рамках налогового соглашения с США

Министерство финансов Украины утвердило Порядок заполнения и представления финансовыми агентами отчета о подотчетных счетах в рамках Соглашения с правительством США о применении положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA).

Согласно утвержденному порядку, финансовые агенты Украины смогут подавать отчеты о подотчетных гражданам США счетах в Государственную налоговую службы через платформу IDES (International Data Exchange Services), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Отчеты должны заполняться на английском языке и подаваться исключительно в электронной форме одним XML-файлом. В случае отсутствия у финансового агента подотчетных счетов в отчетном периоде в Налоговую службу через IDES предоставляется отчет с нулевыми данными.

Обмен информацией будет централизованно осуществляться ГНС Украины в налоговым органом США (IRS) с соблюдением требований украинского законодательства.

В Минфине напомнили, что обмен информацией будет осуществляться в одностороннем порядке – из Украины в США, но украинская сторона в дальнейшем сможет провести консультации с Соединенными Штатами о внесении изменений в соглашение в части введения двустороннего обмена.

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Как сообщалось, в декабре 2019 года Верховная Рада внесла изменения в законодательство в связи с ратификацией Соглашения между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA). Перед этим Верховная Рада ратифицировала Соглашение о FATCA.

Как поясняли в Министерстве финансов, это позволит в автоматическом режиме предоставлять налоговой службе США данные о счетах, открытых налогоплательщиками США в украинских финансовых учреждениях.

Напомним, закон о налоговой отчетности по зарубежным счетам (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), был принят США в 2010 году, и направлен против уклонения американских граждан и резидентов от уплаты налогов.

Закон вступил в силу в 2014 году, FATCA обязывает иностранные финансовые организации отчитываться перед Службой внутренних доходов США о движении средств американских налогоплательщиков.

FАТСА содержит требования к иностранным финансовым организациям в части заключения специального соглашения с Налоговой службой США (IRS) об осуществлении контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками США в украинских финансовых организациях, и информировании о них Налоговой службы США.