ВВП наиболее развитых стран мира упал во втором квартале на рекордные 9,8%

Реальный ВВП наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира во втором квартале 2020 года упал на беспрецедентные за время ведения расчетов 9,8% относительно предыдущих трех месяцев на фоне ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Об этом свидетельствуют предварительные оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Это падение оказалось существенно выше, чем в первом квартале 2009 года, когда экономика сократилась на 2,3% на пике глобального финансового кризиса.

В первом квартале 2020 года ВВП в странах ОЭСР снизился на 1,8% по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года.

Среди государств G7 в апреле-июне этого года наиболее существенный спад ВВП был отмечен в Великобритании (на 20,4%). Во Франции, где ограничительные меры были одними из наиболее строгих, экономика потеряла 13,8% после снижения на 5,9% в первом квартале.

Кроме того, значительное сокращение было зафиксировано в Италии (на 12,4%), Канаде (на 12%) и Германии (на 9,7%). В январе-марте падение ВВП в этих государствах составляло соответственно 5,4%, 2,1% и 2%.

В США, где многие штаты ввели режим самоизоляции в конце марта, сокращение экономики было менее существенным - на 9,5% после снижения на 1,3% в первом квартале.

ВВП Японии, где были приняты менее строгие меры, упал в апреле-июне на 7,8% по сравнению со снижением на 0,6% кварталом ранее.

Экономика Европейского союза в прошедшем квартале уменьшилась на 11,7% после сокращения на 3,2% тремя месяцами ранее. ВВП еврозоны за эти периоды сократился на 12,1% и 3,6% соответственно.

Снижение ВВП в странах ОЭСР во втором квартале относительно аналогичного периода 2019 года составило 10,9% после снижения на 0,9% в предыдущие три месяца. Среди государств G7 наиболее значительный спад продемонстрировала Великобритания (на 21,7%). Наименее значительное сокращение у США - на 9,5%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.