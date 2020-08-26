Бывший замглавы "Нафтогаза" через суд получил разрешение на строительство отеля возле Софии Киевской

Суд обязал Министерство культуры и информационной политики согласовать ПАО "Л-Капитал" проект "Реставрация с приспособлением нежилого здания по ул. Владимирской 36 (лит. А) и реконструкция с надстройкой нежилого здания по ул. Золотоворотской, 11 (лит. А ', а', Б) с объединением в единый гостинично-офисный комплекс".

Об этом свидетельствует решение Окружного админсуда Киева (судья Игорь Погрибниченко) от 18 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Также суд обязал Минкульт предоставить компании разрешение на проведение земляных работ в пределах Центрального исторического ареала Киева для нужд этого строительства.

Суд решил, что согласование проектной документации и предоставление разрешения на проведение земляных работ – это административные услуги, срок исполнения которых (то есть, согласование или отказ) составляет 30 дней.

Суд указал, что "Л-Капитал" в 2016 году направил соответствующее обращение в Минкульт, однако ответа так и не получил, в связи с чем проектная документация считается согласованной по молчаливому согласию. Аналогично, по мнению суда, Минкульт нарушил срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на земляные работы.

"Л-Капитал" является собственником нежилых помещений общей площадью 1 814 кв. м по ул. Золотоворотская, 11 (лит. А', а', Б), а также нежилого здания площадью 3 914 кв. м по ул. Владимирская, 36 (лит. А).

В апреле 2014 года Минкульт отказался согласовать компании историко-градостроительное обоснование указанного гостинично-офисного комплекса. "Л-Капитал" обжаловал этот отказ в ОАСК, который признал его противоправным и обязал Минкульт согласовать ИГО. Председательствовал в том заседании тот же судья Игорь Погрибниченко.

Минкульт апелляции на это решение не подал, а в дальнейшем в августе 2016 года согласовал обществу ИГО, одновременно сообщив о необходимости согласовать в министерстве проектную документацию и получить разрешение на проведение земляных работ.

В октябре 2016 года "Л-Капитал" обратился к Минкульту для согласования проектной документации. Однако получил отказ, поскольку ИГО предусматривает максимальную высоту реконструированного здания на уровне шести этажей, а у проекта их уже восемь.

В ответ на это общество направило Минкульту письмо, в котором убеждало, что будет строить комплекс в рамках существующей высоты зданий. По данным суда, в декабре 2016 года "Л-Капитал" повторно обратился с заявлениями, однако ответа не получил. После того, компания снова обратилась к Минкульту за согласованием уже в начале 2019 года, но получила новый отказ, после чего пошла к ОАСК.

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В отношении высоты нового комплекса ОАСК указал, что в Киеве не определены зоны охраны и границы исторического ареала столицы. Следовательно, по мнению суда, высотные параметры объекта должны определяться на основании утвержденного ИГО.

При этом суд напомнил, что в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Софии Киевской" существует ограничение по высоте – 25 метров. После чего ОАСК сослался на экспертный отчет проектной документации, где указано, что комплекс будет иметь 6 этажей со стороны ул. Золотоворотской, и 7 этажей – со стороны ул. Владимирской. Суд также принял во внимание аргументы застройщика, что существующая максимальная высота зданий не изменится.

Владельцами ПАО "Л-Капитал" является кипрская компания "Насарео Трйдинг Лимитед" (98%) и Таисия Украинская (2%). Конечным бенефициарным владельцем кипрской компании значится Вадим Украинский. Это бывший вице-президент НАК "Нафтогаз Украины", работал заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и советником министра энергетики во времена Януковича Юрия Бойко.