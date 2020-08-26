Минэкономики пересмотрело цену импортного газа в июле в сторону снижения
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства пересмотрело среднюю цену импорта газа в июле до $124,44 (3 150,4 грн) за 1 тыс. кубометров со $140,62 (3 673,49 грн).
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 40,8% выше цены июня 2020 года в долларовом эквиваленте, когда она составила $88,37 (2 тыс. 357,32 грн), тогда как при прошлых данных рост цены был 59,1%.
Как сообщалось, экс-исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.
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