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Минэкономики пересмотрело цену импортного газа в июле в сторону снижения

Минэкономики пересмотрело цену импортного газа в июле в сторону снижения

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства пересмотрело среднюю цену импорта газа в июле до $124,44 (3 150,4 грн) за 1 тыс. кубометров со $140,62 (3 673,49 грн).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 40,8% выше цены июня 2020 года в долларовом эквиваленте, когда она составила $88,37 (2 тыс. 357,32 грн), тогда как при прошлых данных рост цены был 59,1%.

Как сообщалось, экс-исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Автор: 

Мінекономрозвитку (1995) Тарифи на газ (713)


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