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Прямое авиасообщение между Украиной и Хорватией может возобновиться в октябре, – посол

Прямое авиасообщение между Украиной и Хорватией может возобновиться в октябре, – посол

Прямое авиасообщение между Киевом и Загребом может возобновиться в октябре, самолеты авиакомпании Windrose Airlines дважды в неделю будут соединять две столицы.

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кырылыч в Twitter, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Коронавирус обусловил изменения в стиле жизни. Для Украины и Хорватии - подтвердил важность прямого авиасообщения. Ожидаем, что с 4 октября Windrose Airlines дважды в неделю будет соединять тесно связанные между собой Киев и Загреб", - написал Кырылыч. 

Как сообщалось, ранее авиакомпания Windrose получила третий самолет ATR 72-600. Первый коммерческий рейс в составе флота Windrose лайнер выполнил 21 августа.

В 2019 году Windrose перевезла 1,4 млн пассажиров, в среднем осуществляя 28 перелетов в день.

Автор: 

Хорватія (77) авіасполучення (2492)


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