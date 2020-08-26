Расходы компаний на IТ в мире вырастут в 2021 году, несмотря на рецессию, – исследование

Руководители компаний в Европе и Северной Америке ожидают стремительного роста расходов на информационные технологии (IТ) в следующем году вследствие пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками компании CCS Insight, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие руководители 730 компаний, облачные вычисления и дистанционное взаимодействие, как ожидается, будут приоритетными статьями расходов в 2021 году, наряду с кибербезопасностью и машинным обучением.

Две трети респондентов сообщили, что их компании увеличат IТ-бюджеты в следующем году, даже в случае продолжения экономического спада.

Инвестиции в искусственный интеллект также вырастут, по мнению 58% опрошенных.

При этом исследование показало, что 34% руководителей компаний ожидают, что более половины их сотрудников будут работать преимущественно из дома после пандемии COVID-19. Для сравнения: до пандемии в удаленном режиме трудились лишь 15% работников.

"Очевидно, что переход на удаленную работу сильно повлиял на мнения бизнеса в отношении того, как мы будет работать в долгосрочной перспективе, и это сказывается на значении, которое они придают инструментам для обеспечения взаимодействия удаленных сотрудников", - рассказала аналитик CCS Insight Анжела Эшенден.

"По мере открытия офисных помещений организации в настоящее время изучают последствия гибридной рабочей модели, при которой работа в дистанционном режиме останется нормой, но некоторые сотрудники вернутся в офисы", - отметила она.