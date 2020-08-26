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Visa запустит новую систему, которая которая сможет одобрять или отклонять транзакции

Visa запустит новую систему, которая которая сможет одобрять или отклонять транзакции

Американская Visa Inc. готовится запустить обновленную систему дублирующего процессинга с использованием инструментов искусственного интеллекта (AI), которая сможет одобрять или отклонять транзакции по кредитным или дебетовым счетам от лица банков при сбоях в их собственных сетях.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Обновленная система - Smarter Stand-In Processing (Smarter STIP) будет доступна с октября, сообщила Visa.

Сбои в работе банков ежегодно затрагивают несколько миллионов транзакций по кредитным и дебетовым картам, что приводит к неоправданному отклонению сделок, заявил Раджат Танеджа, отвечающий в Visa за технологические инновации.

В этих случаях владельцы карт вынуждены обращаться в банк за помощью, в то время как сами банки, а также торговые компании теряют выручку в случае отклонения сделок.

"Все это имеет последствия для бизнеса, однако нашим мотивом было улучшение потребительского опыта", - отметил Танеджа.

Smarter STIP будет запускаться автоматически, если система Visa определит, что сеть самого банка недоступна, что может происходить, например, в случае стихийных бедствий, проблем с программным обеспечением и по другим причинам.

Обновленная система основана на алгоритмах глубокого обучения (deep learning), которые являются базой для технологий, используемых при разработке самоуправляемых автомобилей, цифровых голосовых помощников и систем распознавания лиц. Она была создана специалистами Visa, и компания получила три патента на разработанные технологии.

Сами банки также все активнее используют AI-инструменты. Согласно данным аналитической компании International Data Corp., фининституты направят в общей сложности порядка $7,1 млрд на разработку технологий с использованием искусственного интеллекта, а к 2024 году эти инвестиции увеличатся до $14,5 млрд.

Visa Inc. - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям более чем в 200 странах.

Автор: 

Visa (88) платіжні системи (380) платежі (323)


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