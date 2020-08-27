Соцсеть TikTok уволила выходца из Disney с должности главы компании на фоне конфликта с Трампом

Глава TikTok Кевин Майер покинул компанию менее чем через три месяца после начала работы и спустя несколько дней после того, как компания подала в суд на администрацию президента Дональда Трампа из-за запрета ее работы в США.

Как сообщила компания, временно исполнять обязанности главы TikTok будет Ванесса Паппас, главный управляющий подразделения в США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Майер пришел в TikTok 1 июня, до этого он был топ-менеджером Walt Disney. Он также был назначен главным операционным директором китайской ByteDance, владельца TikTok.

"В последние недели, когда политическая обстановка резко изменилась, я много размышлял о том, какие корпоративные структурные изменения потребуются и что это значит для глобальной роли, на которую я согласился. На этом фоне и так как мы ожидаем, что решение будет принято очень скоро, я с тяжелым сердцем хотел сообщить всем вам, что я решил покинуть компанию", – говорится в письме Майера сотрудникам.

TikTok в заявлении, направленном по электронной почте, подтвердила уход Майера и сообщила, что политическая динамика последних нескольких месяцев "существенно изменила" масштабы его роли.

Как сообщалось, в начале августа президент США Дональд Трамп объявил о запрете сделок в США с китайской ByteDance, владельцем видеоприложения TikTok, а также компанией Tencent, оператором мессенджера WeChat. Исполнительные указы вступят в силу в средине сентября.

Ранее стало известно, что Трамп согласился дать китайской ByteDance 45 дней на переговоры о продаже TikTok корпорации Microsoft.

Некоторые инвесторы ByteDance, материнской компании TikTok, которые хотят получить контроль над популярным приложением, оценивают его примерно в $50 млрд – значительно выше конкурентов, таких как Snap Inc, сообщили на прошлой неделе источники, знакомые с ситуацией