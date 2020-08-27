Суд отменил арест проданного за 190 миллионов стадиона "Черноморец" в Одессе

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство американской компании Allrise Capital Inc. об отмене наложения ареста на нежилые здания стадиона "Черноморец" (Одесса) и вернул объект из управления Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) владельцу.

Как сообщили в пресс-службе Allrise Capital Inc., соответствующее решение суд принял 26 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее решением Шевченковского райсуда Киева от 31 июля был наложен арест и запрет Allrise Capital Inc. распоряжаться имуществом – нежилыми зданиями одесского стадиона "Черноморец", а решением от 6 августа объект был передан в управление АРМА.

Как сообщалось, 22 мая Фонд гарантирования вкладов физлиц с 21-й попытки продал на аукционе стадион "Черноморец" американской Allrise Capital Inc. за 193,8 млн грн, что почти в шесть раз ниже стартовой цены объекта (1,14 млрд грн) и в 19 раз меньше первоначальной цены объекта (3,66 млрд грн).

Соглашение о передаче прав на стадион между Фондом гарантирования и Allrise Capital Inc. было подписано 16 июля.

В состав лота вошла нежилая недвижимость, размещенная в историческом центре Одессы общей площадью 80,3 тыс. кв. м. – стадион "Черноморец", которая включает, помимо спортивной части, бизнес-центр с рестораном общей площадью 10,8 тыс. грн, фитнес-центр (4,3 тыс. кв. м), гостиницу (9,8 тыс. кв. м), подземный паркинг и пр. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. чел. Значительная часть трибун защищена от осадков.

Allrise Capital Inc. (Ирвайн, штат Калифорния) ранее сообщала о планах вложить более $10 млн в развитие стадиона "Черноморец". Согласно профилю компания Allrise Capital Inc. в LinkedIn, ее операционным директором является Михаил Трубчик.