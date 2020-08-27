В Министерстве по реинтеграции пояснили новые правила въезда с оккупированных территорий

С 29 августа возобновляется работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее, однако при въезде на территорию материковой Украины как из Крыма, так и из оккупированных районов Донбасса граждане должны выполнить ряд условий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, передает БизнесЦензор.

Так, согласно решению Кабмина, на время действия карантина с 29 августа по 28 сентября иностранцы и лица без гражданства, имеющие целью попасть на подконтрольную правительству территорию Украины через КПВВ на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, АР Крым или попасть на оккупированную территорию Украины, должны иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, и действующий на срок пребывания на территории Украины (в том числе на временно оккупированных территориях).

Такой полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине или договорные отношения с украинской страховой компанией - партнером.

Кроме того, все категории граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий, должны пройти самоизоляцию, досрочное прекращение которой возможно в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после выезда из временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Для прохождения самоизоляции те, кто прибывают с оккупированных территорий, обязаны установить и активировать мобильное приложение "Дий.Дома". В случае невозможности установления такого мобильного приложения лицо подлежит обсервации.

При этом самоизоляцию не должны проходить дети до 12 лет и работники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.

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Как сообщалось, Кабмин с 29 августа до 28 сентября запретил въезд в Украину для иностранных граждан.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, данное ограничение не будет касаться лиц, имеющих разрешение на проживание, являющихся членами международных и гуманитарных миссий, тем, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.

Народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") заявил, что 30-дневный запрет на въезд в Украину иностранцев не будет распространяться на граждан Беларуси.



