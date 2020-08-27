Зеленский поручил увеличить вместимость стадиона в Кривом Роге в 2 раза

Президент Владимир Зеленский поручил скорректировать проект реконструкции стадиона в Кривом Роге, увеличив количество мест для зрителей с запланированных 16,5 тыс. до 30 тысяч.

Об этом Зеленский заявил во время ознакомления с планом реконструкции спорткомплекса "Металлург" в Кривом Роге, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе осмотра объекта президент попросил запланировать в рамках реконструкции наполнение спорткомплекса современным оборудованием, а также включить в план реконструкции обустройство современного парка, расположенного рядом со стадионом.

Планируется, что после реконструкции стадион будет вмещать на трибунах почти 16,5 тыс. человек, однако Зеленский заявил, что количество мест нужно увеличить до 30 тыс. зрителей.

"Я просто помню, что 30 тысяч человек у нас заполнялось. Вопрос же не только в матчах. В Кривом Роге я не вижу какой-то большой арены для мероприятий или концертов. Мне кажется, что самая большая арена на 16 тысяч для Кривого Рога – это мало", – сказал президент.

Напомним, ранее Зеленский поручил своему соратнику, нардепу от "Слуги народа" Юрию "Юзику" Корявченкову возродить футбольный клуб "Кривбасс". После этого в "Кривбасс" был переименован другой криворожский футбольный клуб, который исторических носил название "Горняк".