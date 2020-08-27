Суд отменил решение Киевсовета и отдал под застройку участок земли на берегу Днепра

Суд отменил решение Киевсовета от 19 декабря 2019 года и признал возобновленными договоры аренды двух участков площадью 0,87 га и 0,39 га по ул. Никольско-Слободская, 7-9 в Днепровском районе столицы.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 13 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Решением суда договор аренды участков возобновлен на срок 5 лет и на тех же условиях по иску ООО "ЛВ-Холдинг".

Согласно материалам дела, в 2007 году Киевсовет изменил целевое назначение этих участков и передал их "ЛВ-Холдингу" в аренду на 5 лет для строительства многофункционального комплекса. При этом были установлены ограничения в использовании участков: на них запрещена застройка (кроме гидротехнических, гидрометрических и линейных сооружений) в связи с их принадлежностью к 100-метровой прибрежной защитной полосе левого берега реки Днепр и зоне особого режима застройки (красные линии) .

В 2013 году аренда была продлена до 28 января 2019 года. Фирма трижды направляла в Департамент земельных ресурсов КГГА сообщение о возобновлении аренды, однако Департамент отвечал, что для этого отсутствуют основания. В частности, потому, что фирма не выполнила условия договора о завершении застройки в трехлетний срок.

А 19 декабря 2019 года Киевсовет принял решение об отказе в возобновлении аренды "ЛВ-Холдингу". В суде представитель Киевсовета заявил, что компания, в частности, не соблюдала ограничения в части использовании участков.

В Киевсовете также указали, что эта территория входит в границы ландшафтного памятника местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр", что подтверждается выписками из градостроительного кадастра.

Однако суд с доводами чиновников не согласился. Он пришел к выводу, что договоры аренды участка является возобновленными, поскольку "ЛВ-Холдинг" по окончании срока действия договоров продолжал пользоваться участками и, по мнению суда исполнял свои обязанности арендатора должным образом.

Кроме того, суд пришел к выводу, что Киевсовет в течение месяца после окончания срока действия договоров не направил компании возражения против возобновлении аренды, что суд квалифицировал как "молчаливое согласие" на пролонгацию договоров.

При этом ссылку на письмо Департамента земельных ресурсов в качестве возражения суд отклонил, поскольку он "не содержит возражений в восстановлении договоров аренды земли и был направлен не арендодателем", то есть не Киевсоветом.

Суд также отметил, что решение Киевсовета от 19 декабря 2019 года было принято уже после того, как произошло автоматическое возобновление аренды, а потому оно противоречит ч. 6 ст. 33 закона "Об аренде земли" и нарушает гражданские права и интересы "ЛВ-Холдинга".

Читайте также: Бывший замглавы "Нафтогаза" через суд получил разрешение на строительство отеля возле Софии Киевской

Кроме того, суд пришел к выводу, что указанные участки не входят в зону "Исторического ландшафта Киевских гор и долины реки Днепр", поскольку ее границы законодательно не определены.

Также суд отклонил доводы о невыполнении компанией условий договора в части соблюдения ограничений в использовании участков. Так, суд заявил, что эти ограничения касаются только их части, а не абсолютно всех участков.

Напомним, в 2006 году Киевсовет также продал "ЛB-Холдинга" соседний участок площадью 1,49 га по ул. Никольско-Слободской, 7, которую компания в дальнейшем продала фирме "Новая Слободка".

Собственниками ООО "ЛВ-Холдинг" является Александр Пугач (98%) и Андрей Поминальный (2%).